Черга на популярну модель Toyota розтягнулась на роки – нічого подібного раніше не траплялось з жодним брендом.

Toyota офіційно повідомила про довгу затримку для замовників Land Cruiser 300 на внутрішньому ринку. Японський автовиробник вибачився перед клієнтами та попередив, що чекати позашляховик доведеться близько чотирьох років. Причини – не нові: високий попит на модель, дефіцит мікроелектроніки та вимушені зупинки виробництва через COVID.

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Чотири роки – орієнтовний термін відвантаження згідно зі свіжим прогнозом від 19 січня. Toyota обіцяє “зробити все можливе, щоб скоротити час відвантаження машин покупцям.

Land Cruiser змінив покоління у червні 2021 року, після 14 років виробництва моделі з індексом 200. Дебют нового покоління моделі викликав справжній ажіотаж – протягом першого місяця було зроблено більш як 20 тисяч оплачених замовлень. Вже до серпня черга за топовими версіями, для яких потрібна велика кількість чіпів, розтягнулася до чотирьох років, а до вересня такий термін очікування поширився й на всі інші версії моделі.

В Україні продажі нового покоління Toyota Land Cruiser стартували 6 серпня 2021 року. Ми вже встигли протестувати новинку на асфальті та бездоріжжі, тож знаємо, чому замовники ладні чекати на позашляховик так довго.