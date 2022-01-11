Сегмент SUV зростає швидше за інші і у ньому є свої фаворити.

На світовому авторинку за результатами минулого року перевагу утримують кросовери японських марок. Але німецькі, корейські та навіть американські бренди у рейтингу теж є.

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За попередніми даними, SUV у світі в 2021 році залишається Toyota RAV4. Модель лідирує в сегменті з обсягом продажів 1,03 млн одиниць (3,1% ринку) та з дуже великим відривом від найближчого конкурента.

На другому місці - Honda CR-V з результатом у 783 тисяч одиниць (2,4% ринку), за якою слідує Volkswagen Tiguan (575 тис. шт.; 1,7% частки ринку).

На четвертому місці - Hyundai Tucson (558 тис. шт.), далі слідує Toyota Highlander (+6 позицій у рейтингу; 412 тис. шт.). Шосте місце займає CX-5 (+2 позиції; 400 тис. шт.), вона випереджає Haval H6 (-2 позиції; 397 тис. шт.) та Kia Sportage (-1 позиція; 393 тис. шт.)

На дев'ятому місці - Nissan Qashqai (-3 позиції; 354 тис. шт.), а замикає ТОП-10 Tesla Model Y, яка змогла увійти до десятки лідерів (344 тис. шт.), піднявшись одразу на 179 позицій.