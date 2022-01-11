Сегмент SUV растет быстрее других, и в нем есть свои фавориты.

На мировом авторынке по результатам прошлого года преимущество удерживают кроссоверы японских марок. Но германские, корейские и даже американские бренды в рейтинге тоже есть.

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По предварительным данным, SUV в мире в 2021 году остается Toyota RAV4. Модель лидирует в сегменте с объемом продаж 1,03 млн единиц (3,1% рынка) и очень большим отрывом от ближайшего конкурента.

На втором месте – Honda CR-V с результатом в 783 тысяч единиц (2,4% рынка), за которой следует Volkswagen Tiguan (575 тыс. шт.; 1,7% доли рынка).

На четвертом месте – Hyundai Tucson (558 тыс. шт.), далее следует Toyota Highlander (+6 позиций в рейтинге; 412 тыс. шт.). Шестое место занимает CX-5 (+2 позиции; 400 тыс. шт.), она опережает Haval H6 (-2 позиции; 397 тыс. шт.) и Kia Sportage (-1 позиция; 393 тыс. шт.)

На девятом месте – Nissan Qashqai (-3 позиции; 354 ​​тыс. шт.), а замыкает ТОП-10 Tesla Model Y, которая смогла войти в десятку лидеров (344 тыс. шт.), поднявшись сразу на 179 позиций.