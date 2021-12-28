Наиболее ходовым по-прежнему остается белый цвет.

Американская компания Axalta Coating Systems, которая занимается поставками автомобильных красок, провела традиционное исследование самых популярных цветов в уходящем году.

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Первенство среди автомобильных цветов во всем мире уже 10 лет удерживает белая краска, однако спрос на нее постепенно снижается. При этом быстро растет интерес к серой краске: она сравнялась по популярности с черной, а в Европе даже обошла белую, став лидером местного рейтинга.

В белый цвет выкрашено 35 процентов всех новых автомобилей, говорится в исследовании. Одинаковые доли – по 19 процентов – приходятся на черные и серые машины, причем количество последних выросло на четыре процента по сравнению с 2020 годом. Четвертое и пятое места занимают серебристая и синяя краски с результатом девять и восемь процентов соответственно, а затем идут красные (пять процентов), коричневые/бежевые (три процента), зеленые и желтые (по одному проценту). Остальные цвета набрали меньше одного процента.

Наибольшей популярностью белый цвет пользовался в 2017 году, когда в него было окрашено 39 процентов всех новых автомобилей. В этом году он потерял три процента, а на самом большом авторынке мира – Китае – сразу семь процентов.

Европа – единственный регион, где преобладают новые серые автомобили с показателем 27 процентов. Серебристые машины наиболее популярны в Южной Америке (23 процента), а черные – опять же в Европе (22 процента), где они лидируют в люксовом сегменте. Красные автомобили чаще всего выезжали на дороги в Северной Америке, заняв восемь процентов рынка.