Найбільш ходовим, як і раніше, залишається білий колір

Американська компанія Axalta Coating Systems, що займається поставками автомобільних фарб, провела традиційне дослідження найпопулярніших кольорів у році, що минає.

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Першість серед автомобільних кольорів у всьому світі вже 10 років утримує біла фарба, проте попит на неї поступово знижується. При цьому швидко зростає інтерес до сірої фарби: вона вже зрівнялася за популярністю із чорною, а в Європі навіть обійшла білу, ставши лідером місцевого рейтингу.

У білий колір пофарбовано 35 відсотків усіх нових автомобілів, йдеться у дослідженні. Однакові частки – по 19 відсотків – припадають на чорні та сірі машини, причому кількість останніх зросла на чотири відсотки порівняно з 2020 роком. Четверте та п'яте місця займають срібляста та синя фарби з результатом дев'ять та вісім відсотків відповідно, а далі йдуть червоні (п'ять відсотків), коричневі/бежеві (три відсотки), зелені та жовті (по одному відсотку). Інші тони набрали менше одного відсотка.

Найбільшу популярність білий колір мав у 2017 році, коли у нього було пофарбовано 39 відсотків усіх нових автомобілів. Нинішнього року він втратив три відсотки, а на найбільшому авторинку світу – Китаї – одразу сім відсотків.

Європа – єдиний регіон, де переважають нові сірі автомобілі з показником 27 відсотків. Сріблясті машини найбільш популярні у Південній Америці (23 відсотки), а чорні – знову ж таки, у Європі (22 відсотки), де вони лідирують у люксовому сегменті. Червоні автомобілі найчастіше виїжджали на дороги у Північній Америці, зайнявши вісім відсотків ринку.