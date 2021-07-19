За перші шість місяців 2021 року свої перші номери в Україні отримали майже 244 тис. легкових автомобілів. Експерти Укравтопрому визначили, які кольори автомобілів є особливо популярними в цьому році.

Серед нових легкових автомобілів, яких було зареєстровано 48,4 тис. од., найбільш ходовим кольором був білий. Майже третина нових автомобілів, що пройшли реєстрацію з початку року – це авто білого кольору. Лідером в команді білих став автомобіль Renault Duster.

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Сірий став другим за популярністю кольором – 28% з поставлених на облік нових легкових автомобілів були в цьому кольорі, а найбільш численним з них став автомобіль Toyota RAV-4.

Строгий чорний колір вибрали 15% покупців нових машин. У цьому забарвленні частіше за інших реєструвалися також автомобілі моделі Toyota RAV-4.

На автомобілях синього кольору свій вибір зупинили 10% покупців і це четвертий результат. Тут найпопулярнішим автомобілем є Kia Sportage.

Замикає п’ятірку найпопулярніших кольорів на українському ринку нових легкових автомобілів – коричневий (6% авто). Лідер в цій масті – Kia Sportage.

У палітрі кольорів вживаних автомобілів, які у першому півріччі перейшли на українські номери, домінував сірий. У такий колір були пофарбовані 38% уживаних легкових авто, завезених з-за кордону. Лідер в цьому кольорі – Renault Megane.

Близько чверті автомобілів були чорними і це другий результат в сегменті імпортованого секонд-хенду. Тут найбільша кількість реєстрацій у Volkswagen Passat.

На третьому місці білий колір, в нього пофарбовані 14% ввезених та зареєстрованих машин з пробігом. І в цьому кольорі Renault Megane завоювала найбільшу кількість симпатій українців, які обрали ненову машину.

На четвертому місці, як і на ринку нових автомобілів – синє офарблення, але у випадку з ринком вживаних авто його вибрали 12% автомобілістів, а лідерська позиція тут належить Volkswagen Golf.

На п’ятому місці червоний колір, в який пофарбовані 5% легковиків, що перейшли на українські номери. Лідер в цій категорії – Ford Focus.