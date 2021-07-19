За первые шесть месяцев 2021 года свои первые номера в Украине получили почти 244 тыс. легковых автомобилей. Эксперты Укравтопрома определили, какие цвета автомобилей особенно популярны в этом году.

Среди новых легковых автомобилей, которых было зарегистрировано 48,4 тыс. ед. наиболее ходовым цветом был белый. Почти треть новых автомобилей, прошедших регистрацию с начала года – это авто белого цвета. Лидером в команде белых стал автомобиль Renault Duster.

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Серый стал вторым по популярности цветом – 28% из поставленных на учет новых легковых автомобилей были в этом цвете, а наиболее многочисленным из них стал автомобиль Toyota RAV-4.

Строгий черный цвет выбрали 15% покупателей новых машин. В этой расцветке чаще других регистрировались также автомобили модели Toyota RAV-4.

На автомобилях синего цвета свой выбор остановили 10% покупателей и это четвертый результат. Здесь самый популярный автомобиль – Kia Sportage.

Замыкает пятерку самых популярных цветов на украинском рынке новых легковых автомобилей – коричневый (6% авто). Лидер в этой масти – Kia Sportage.

В палитре цветов подержанных автомобилей, которые в первом полугодии перешли на украинские номера, доминировал серый. В такой цвет были окрашены 38% подержанных легковых авто, завезенных из-за рубежа. Лидер в этом цвете – Renault Megane.

Около четверти автомобилей были черными и это второй результат в сегменте импортируемого секонд-хенда. Здесь наибольшее количество регистраций у Volkswagen Passat.

На третьем месте белый цвет, в него окрашены 14% ввезенных и зарегистрированных машин с пробегом. И в этом цвете Renault Megane завоевал наибольшее количество симпатий украинцев, выбравших неновую машину.

На четвертом месте, как и на рынке новых автомобилей – синий цвет, но в случае с рынком подержанных авто его выбрали 12% автомобилистов, а лидерская позиция здесь принадлежит Volkswagen Golf.

На пятом месте красный цвет, в который окрашены 5% легковушек, перешедших на украинские номера. Лидер в этой категории – Ford Focus.