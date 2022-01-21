Очередь на популярную модель Toyota растянулась на годы – ничего подобного раньше не случалось ни с одним брендом.

Toyota официально сообщила о долгой задержке для заказчиков Land Cruiser 300 на внутреннем рынке. Японский автопроизводитель принес извинения клиентам и предупредил, что ждать внедорожник придется около четырех лет. Причины не новые: высокий спрос на модель, дефицит микроэлектроники и вынужденные остановки производства из-за COVID.

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Четыре года – ориентировочный срок отгрузки согласно свежему прогнозу от 19 января. Toyota обещает сделать все возможное, чтобы сократить время отгрузки машин покупателям.

Land Cruiser изменил поколение в июне 2021 года, после 14 лет производства модели с индексом 200. Дебют нового поколения модели вызвал настоящий ажиотаж – в течение первого месяца было сделано более 20 тысяч оплаченных заказов. Уже к августу очередь на топовые версии, для которых требуется большое количество чипов, растянулась до четырех лет, а к сентябрю такой срок ожидания распространился и на все остальные версии модели.

В Украине продажи нового поколения Toyota Land Cruiser стартовали 6 августа 2021 года. Мы уже успели протестировать новинку на асфальте и бездорожье, поэтому знаем, почему заказчики готовы ждать внедорожник так долго.