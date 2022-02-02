Румунська марка Dacia, що працює під крилом Renault, оголосила, що Duster досяг визначної віхи – з моменту випуску першого позашляховика у 2010 році, було продано два мільйони машин. У другому поколінні модель залишається надзвичайно привабливою для покупців, завдяки чудовому балансу ціни, ходових і споживчих якостей.

За дванадцять років, що минули з моменту виходу першого Dacia Duster з заводу у Міовені, позашляховик здобув популярність у 60 країнах світу. Dacia розповіла про цікаві факти з історії Duster, як те, де цей позашляховик більше популярний серед жінок чи якою є головна причина купівлі цього автомобіля.

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Dacia Duster був розроблений з нуля, щоб стати надійним і універсальним транспортним засобом для сільської місцевості та бездоріжжя. Через три роки після дебюту він був оновлений, а ще через чотири – змінив покоління.



Фото: концепт Dacia Duster, представлений на Женевському автосалоні 2009 року / Dacia

Друге покоління принесло Duster першу автоматичну коробку передач з подвійним зчепленням, але критики моделі все ще засмучені, що не можна замовити повний привід разом з автоматом, хоча виробник не раз казав, що таке поєднання зробило б позашляховик нецікавим для покупців з точки зору ціни. А саме доступна ціна завжди була головним козирем цього позашляховика – 56% покупців головним критерієм свого вибору назвали ціну. Цікаво, що ще 20% покупців полюбили Duster за дизайн, а 16% – через лояльність, тобто мали досвід володіння автомобілем першого покоління.

Щоб відзначити два мільйони проданих Duster, Dacia зробила кілька інфографіків з кумедною ноткою, щоб підкреслити, скільки одиниць Duster вона випустила. Наприклад, виробник наводить такі цифри: якщо всі продані Duster поставити впритул один до одного на прямокутному майданчику, машини займуть понад 2100 футбольних полів.

Фото: інфографіка про Dacia Duster / Dacia

Ті самі підрахунки показують, що складання двох мільйонів Dacia Duster у башту, створить гору, у 380 разів вищу за Еверест. Якщо ж скласти “Дастери” в ланцюг, шикуючи один за одним, машини стоятимуть від Гельсінкі у Фінляндії до Анкари у Туреччині. У два ряди.

Інші цікаві цифри говорять про таке:

- кожні 63 секунди з конвеєру сходить новий Duster;

- з заводу виходить близько 1000 машин щоденно;

- потрібно приблизно 2000 днів (близько 5 з половиною років), щоб створити два мільйони Duster;

- серед усіх ринків, у Великобританії більший відсоток жінок, які купують Dacia Duster, ніж чоловіки;

- у Туреччині наймолодша авдиторія покупців Duster (у середньому 42 роки), які також є переважно сімейними (62% живуть з дітьми);

- з моменту виходу, позашляховик здобув 40 різних нагород;

- найбільше продано Duster у Франції, Італії, Німеччині, Туреччині та Іспанії.

Нагадаємо, на українському ринку автомобілі Dacia і зокрема Duster продаються під брендом Renault. На нашому ринку ціна Duster стартує з 388 900 грн.