За кілька днів до офіційної прем’єри Dacia Duster III хтось з найближчого оточення в менеджменті виробника підігрів інтерес до показу, зливши в мережу шпигунські фото готового автомобіля.

Цікаво, що в мережу потрапили не фото новинки, а скриншоти з завтрашнього презентаційного відеосюжету. Нагадаємо, світова прем’єра Duster III анонсована на 29 листопада.

Кілька років тому дизайн Duster III вже частково став відомим після витоку з патентного бюро. Тепер остаточні форми готового до серійного виробництва автомобіля потрапили до рук румунської преси у презентаційному відео.

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Деякі технічні подробиці завтрашнього дебютного кросовера автовиробник розсекретив на початку осені. Це має бути бюджетний автомобіль з привабливим цінником. Новачок Dacia Duster 2024 модельного року у стилі концептуального кросовера Dacia Bigster зросте у розмірах до 4,3 м. Відповідно, внутрішній простір салону стане просторішим.

Скриншоти з презентаційного відео прем'єрного Duster 2024 модельного року

Силовий потенціал кросовера третього покоління матиме широку агрегатну лінійку. В групі бензинових моторів планується комплектація моторів турбо 1 л (110 к.с.), 1,2 л (120/140 к.с.) та 1,3 л (170 к.с.). Також очікується дві гібридні версії на базі 1,2-літрового двигуна.

Однак найточніша інформація про силове наповнення, більш детальні характеристики та описи уже прозвучать 29 листопада на офіційній прем‘єрі кросовера. Очікується, що в середу також буде озвучено цінники на всі версії Duster III.