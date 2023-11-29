Третє покоління Duster сильно відрізняється від попередника і не тільки зовні. Він побудований на новій платформі CMF-B, отримав нову трансміссію та лінійку силових агрегатів. Виробник обіцяє що новинка залишиться в тій же ціновій категорії. Дизельного двигуна у гамі немає.

Новий Duster все ще має досить брутальний зовнішній вигляд, який підняв попередні покоління на вершину рейтингів з продажу. Як очікувалось, зовнішність нового Duster має спільні риси з концептом Bigster.

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Салон нового Duster також змінився. Тепер тут перероблений пластик, 10,1-дюймовий центральний екран, повернутий у сторону водія, цифрова панель приладів та багато інших дизайнерських рішень.

Платформа CMF-B проклала новому Duster шлях до електрифікації, оскільки вона може вмістити трансмісії з використанням гібридних технологій.

Duster Hybrid 140 складається з 4-циліндрового двигуна 1,6-л, потужністю 94 к.с. та двох електромоторів. Виробник стверджує що гібрид може їздити в повністю електричному режимі до 80% часу в містах, що знижує споживання пального у місті на 40%.

Duster TCe 130 використовує установку, яка забезпечує початковий рівень електрифікація. Він поєднує в собі 3-циліндровий 1,2-літровий бензиновий двигун з турбонаддувом і 48 вольовий «м’який гібрид». Версія TCe 130 доступна з 6-ступінчастою коробкою передач у версіях 4x2 і 4x4.

Duster ECO-G 100 обладнаний заводською газовою установкою LPG та може їздити на двох видах пального. Він може проїхати до 1300 км з двома баками які вміщають 50 літрів бензину та 50 л газу.

Всюдихідні можливості нового Duster не гірші ніж у попередника. Дорожній просвіт складає 217 мм. Кути під’їзду та з’їзду для подолання ще більшої кількості перешкод на версіях 4X4: до 31° спереду та 36° ззаду. Версії з трансмісією 4x4 Terrain Control мають 5 режимів руху та контроль швидкості на спуску. Під час їзди по бездоріжжю деяка інформація може відображатися на 10,1-дюймовому центральному екрані: бічний нахил, підйом і спуск, розподіл крутного моменту на передню і задню осі.

Ціни ще не оголошені, але виробник заявляє, що «новий Duster продовжуватиме виконувати зобов’язання Dacia щодо співвідношення ціни та якості». Отже, можна припустити, що новинка не буде надто дорогою. Прайс на поки що актуальний Duster статує з $17 тисяч.