Незалежний дизайнер автомобілів X-Tomi Design представляє своє бачення Dacia Duster у комерційній версії пікапа. Як ви думаєте, чи був би інтерес до нього з боку покупців?

Новий Duster вже представлено офіційно. Завдяки сучасній архітектурі CMF-B і сучасному дизайну, натхненному концепцією Bigster, він незабаром з'явиться на ринку. Він втратив надійні та економічні дизельні версії, але отримав версію з заводським ГБО.

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Минулий Dacia Duster випускався в утилітарній версії пікапа. Пікап Duster продається на батьківщині бренду в Румунії з 2020 року, коли був створений у колаборації з румунською компанією Romturingia. При загальній довжині 4341 міліметр утилітарний Duster виявився на 19 міліметрів коротшим за базовий позашляховик, а його дорожній просвіт зріс на 14 міліметрів до 224 міліметрів.

Раніше пікап Duster випускався виключно з дизельним двигуном, шестиступінчастою механікою та повним приводом. Разом з дводверною кабіною він мав кузов об'ємом 1000 літрів і максимальною транспортною місткістю близько 500 кілограмів.

Про новий Dacia Duster як пікап поки що не говорили ні автовиробником, ні спеціалізованими кастомайзерами, але він уже з'явився в інтернеті на першому рендері. Віртуальна новинка з чотирьохдверною кабіною і вантажним відсіком виглядає дійсно сенсаційно, але в Європі ми, швидше за все, ніколи її не побачимо.

Новий пікап Duster, виконаний незалежним дизайнером X-Tomi Design, натхненний особливим Renault Duster Oroch, який був створений на першому поколінні Duster і експортований на ринки Південної Америки.