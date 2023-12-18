Один з постачальників колісної всюдихідної техніки для ЗСУ "Благодійний фонд ГеройCar" за час своєї роботи передав бойовим підрозділам 200 пікапів і взяв курс на третю сотню машин.

У грудні три тягачі та чотири пікапи загальною вартістю понад 2 мільйони гривень надійшли для трьох бригад армійської авіації. Такі тягачі використовують військові НАТО на своїх авіабазах по всьому світу.

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Повідомляється, що ці тягачі виготовлені на базі Dodge Ram та Ford F 350. Вони будуть залучені для транспортування гвинтокрилів в місцях їх базування. Це вивільнить на таких операціях більш затратні автомобілі Урал-4320, ЗіЛ-131 та КрАЗ-255.

Аеродромний тягач на базі пікапа Dodge Ram з баластом в кузові. Фото: ГеройCar

Використання для таких завдань важких пікапів з баластом у кузові зумовлено різноплановими операціями з буксирування різних за вагою літальних апаратів. Вони можуть легко транспортувати на буксирі по допоміжних доріжках базових чи польових аеродромів літаки та гелікоптери різних розмірних груп.

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У виконанні аеродромних тягачів вантажні пікапи мають спеціально виготовлені мости та посилену ходову частину. Окрім цього, їх можна використовувати для підвезення екіпажів від місць відпочинку до ангарів чи капонірів зберігання машин: дворядна кабіна дозволяє брати весь екіпаж.

У випадку надзвичайних ситуацій ці машини пристосовані для швидкого пересування евакуаційних груп до місця вимушеної посадки через технічну несправність чи бойового ураження.

Окрім того, у першій половині грудня до захисників через фонд ГеройCar надійшло кілька партій всюдиходів. Для підрозділу окремої гірської штурмової бригади "Едельвейс", що дислокується на самісінькій передовій, передано рідкісний для Сил оборони Ford F-450. Цей пікап не поступається за вантажністю невеликій вантажівці, може перевозити три тони боєкомплекту, спорядження та озброєння.

Загалом згадана благодійна організація планує довести кількість подарованих пікапів до 1000 одиниць, і це цілком можливо: 222 машини вже у бойових частинах.