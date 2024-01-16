В компании BMW AG заявили, что спрос на двигатели внутреннего сгорания достиг пика и отныне рост идет только на электромобили.

Об этом откровенно заявил финансовый директор BMW Вальтер Мертл, который прогнозирует серьезное падение спроса на автомобили с ДВС уже в ближайшие годы и сообщил об отказе от дальнейших исследований и разработок в классическом моторостроении.

"Переломным моментом для двигателей внутреннего сгорания был прошлый год. Текущий уровень продаж автомобилей с двигателем внутреннего сгорания будет держаться, но вот-вот начнет падать", — сказал Вальтер Мертл, ссылаясь на ужесточение требований по выбросам в преддверии запрета на двигатели внутреннего сгорания в Китае и Европе уже в середине 2030-х годов.

Читайте также На легковой BMW украинские умельцы установили РСЗО "Град" и обстреливают врага

Из статистических отчетов известно, что продажи электрических автомобилей BMW, Mini и Rolls Royce подскочили на 74,4 процента, увеличив долю электромобилей в 2,56 миллиона общих объемов производства BMW Group до 15 процентов.

Автопроизводитель намерен увеличить этот показатель до 33 процентов уже через два года, ориентируясь на такой рубеж к 2026 году, когда начнет выпускать семейство электромобилей Neue Klasse. Показатель в 50 процентов BMW ожидает получить к концу десятилетия.

Финансовый директор BMW Вальтер Мертл прогнозирует, что к концу десятилетия электромобили BMW будут иметь большую прибыль, чем автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Фото: BMW Group

Первой моделью, использующей платформу Neue Klasse, станет электрический внедорожник, который заменит текущий iX3. За ним появятся еще пять моделей, в том числе новая 3-Series. Все они будут базироваться на той же архитектуре и позаимствуют элементы стиля от недавнего BMW.

Между тем планы на нынешний год довольно серьезные. Несмотря на охлаждение спроса на электромобили, Вальтер Мертл надеется, что в 2024 году компания реализует не менее 500 000 электромобилей.