Немецкий автопроизводитель собирается расширить линейку 5 серии. Недавно BMW опубликовала тизер, где показала элементы внешнего вида будущего электромобиля.

Электрический седан i5 представили в прошлом году. Внешне электромобиль i5 мало чем отличается от BMW 5-серии, кроме оригинального бампера с темными вставками. Он доступен в двух комплектациях: i5 eDrive50 и i5 M60.

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BMW i5 eDrive 50 имеет мощность 335 л.с. и аккумулятор емкостью 81,2 кВт/ч, который обеспечивает запас хода до 400 км. В то же время высокопроизводительный i5 M60 имеет уже 2 электродвигателя, суммарной мощностью 593 л.с.

Руководитель подразделения М BMW Франсискус ван Мил заявил, что высокопроизводительный универсал i5 M60 Touring появится этой весной. На видео, которое опубликовала компания BMW видно, что модель включает обновленные задние фонари, новый гладкий бампер и добавлен небольшой задний спойлер.

Интерьер, вероятно, будет включать все новейшие технологии и программное обеспечение BMW, как и в седане i5, а значит можно предположить, что в салоне будет установлен новый двойной 12,3-дюймовый дисплей водителя и информационно-развлекательное устройство.

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Хоть официальный тизер вышел достаточно недавно, внешность универсала уже раскрыли. Шпионы "слили" в сеть несколько фото, как сообщается, нового "BMW i5 Touring".

Эти фотографии были опубликованы в Instagram @wilcoblok. Универсал от BMW, о котором идет речь, окрашен в интригующий зеленый оттенок и, похоже, был замечен во время официальной фотосессии.

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Интересно, что на тех шпионских фото, универсал изображен только сзади, однако почти одновременно в сети появились фотографии передней части автомобиля. Их опубликовали Carscoops. Похоже, эти фотографии были сделаны, когда автомобиль проходил испытания на Нюрбургринге.

Когда именно состоится официальная презентация автомобиля пока неизвестно. Эксперты предполагают, что авто точно не будет представлено для покупателей в США. Однако баварский автопроизводитель подтвердил, что он будет доступен в 27 странах Европейского Союза, а также в Великобритании, Норвегии, Швейцарии, Японии и Тайване.