Огромный экран в салоне может превратиться в игровую консоль, а в качестве джойстиков выступают мобильные телефоны водителя и пассажиров.

В новом BMW 5 серии водитель и пассажиры могут играть в так называемые казуальные игры, пока автомобиль стоит. Это поможет скоротать время, ожидая, пока автомобиль зарядится.

Помимо нового BMW 5 серии приложение AirConsole будет последовательно предлагаться в других автомобилях BMW.

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Для игрового опыта в автомобиле игрокам просто нужен смартфон, выполняющий роль контроллера, и изогнутый дисплей BMW. После запуска приложения AirConsole следует с помощью сканирования QR-кода на изогнутом дисплее соединиться между смартфоном и автомобилем. И сразу можно начать игру. Приложение AirConsole поддерживает несколько игроков одновременно. Пассажиры на задних сиденьях также могут участвовать в играх в автомобиле во время остановок. В общем, можно играть в одиночку или со всеми пассажирами автомобиля вместе или в режиме соревнования.

С помощью AirConsole игроки могут играть в так называемые казуальные игры. Это игры, которые просто подобрать и играть, а управлять ими интуитивно понятно. Выбор, доступный для представления на рынке нового седана BMW 5 серии, включает гонки, спорт, викторины и музыкальные викторины, а также игры-симуляторы, стратегии, прыжки и головоломки. Приблизительно 15 игр, доступных для игры с самого начала, включают Go Kart Go, Golazo, Music Guess и Overcooked. Портфолио доступных игр будет постоянно расширяться.

При запуске нового BMW 5 серии показана версия с игровой ливреей

Чтобы отметить запуск автомобильных игр, BMW Group представляет BMW i5 с уникальной игровой оболочкой. Его дизайн символизирует погружение в игровой опыт вплоть до отдельных пикселей. Большие пиксели четко узнаются как дань теперь уже культовой 8-битной эры компьютерных игр. Цветовая схема черпает вдохновение из разных игр, доступных на платформе AirConsole.