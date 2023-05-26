Величезний екран в салоні може перетворитись на ігрову консоль, а джойстиками виступають мобільні телефони водія та пасажирів.

В новому BMW 5 серії водій та пасажири можуть грати у так звані казуальні ігри, поки автомобіль стоїть. Це допоможе скоротати час, очікуючи, поки автомобіль зарядиться.

Окрім нового BMW 5 серії, додаток AirConsole буде послідовно пропонуватися в інших автомобілях BMW.

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Для ігрового досвіду в автомобілі гравцям просто потрібен смартфон, який виконує роль контролера, і вигнутий дисплей BMW. Після запуску програми AirConsole треба за допомогою сканування QR-коду на вигнутому дисплеї з’єднатись між смартфоном і автомобілем. І одразу можна почати гру. Додаток AirConsole підтримує кілька гравців одночасно. Пасажири на задніх сидіннях також можуть брати участь в іграх в автомобілі під час зупинок. Загалом можна грати поодинці або з усіма пасажирами автомобіля разом або в режимі змагання.

За допомогою AirConsole гравці можуть грати в так звані казуальні ігри. Це ігри, які легко підібрати і грати, а керувати ними інтуїтивно зрозуміло. Вибір, доступний для представлення на ринку нового седана BMW 5 серії, включає перегони, спорт, вікторини та музичні вікторини, а також ігри-симулятори, стратегії, стрибки та головоломки. Приблизно 15 ігор, доступних для гри з самого початку, включають Go Kart Go, Golazo, Music Guess та Overcooked. Портфоліо доступних ігор буде постійно розширюватися.

Під час запуску нового BMW 5 серії показано версію з ігровою лівреєю

Щоб відсвяткувати запуск автомобільних ігор, BMW Group представляє BMW i5 з унікальною ігровою оболонкою. Його дизайн символізує занурення в ігровий досвід аж до окремих пікселів. Великі пікселі чітко впізнаються як данина тепер уже культової 8-бітної ери комп’ютерних ігор. Колірна схема черпає натхнення з різних ігор, доступних на платформі AirConsole.