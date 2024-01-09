Новую разработку компания BMW показала на Международной выставке электроники CES 2024. Совсем скоро пассажиры или водители BMW в ожидании зарядки смогут играть в видеоигры с помощью интегрированных джойстиков и смотреть телевидение в прямом эфире.

Разработанная система теперь позволяет пользователям транслировать телевизионные программы в прямом эфире и получать доступ к контенту по запросу на главный экран мультимедиа. Также сразу несколько пользователей смогут одновременно играть в различные игры и использовать очки виртуальной реальности.

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Впервые это нововведение показали на BMW 5-й серии. Как заявили в BMW Autogroup, система будет распространена на различные модели брендов BMW и Mini. Сейчас она доступна в 8 странах мира, однако, ожидается, что вскоре станет доступной в большинстве стран Европы.

Беспроводные контроллеры-джойстики разработаны для последней операционной системы BMW 9.0, которая будет выпущена позже в этом году, а игры будут отображаться на мультимедийном экране, как отдельные приложения (аналогично с тем, как это работает в современных смартфонах).

Система работает благодаря приложению AirConsole, а пользователи смогут загружать любые игры из предложенных в BMW ConnectedDrive Store. Из соображений безопасности, функции игр и телевидения можно будет использовать только тогда, когда автомобиль стоит.

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Однако, наиболее неожиданной инновацией стали очки виртуальной реальности. Сначала может показаться, что они предназначены исключительно для пассажиров, и отнюдь не для водителя, однако это совсем не так. Наоборот, разработанные совместно с Meta's Reality Labs и Xreal, очки Xreal Air2 используются для наложения информации в поле зрения водителя, фактически служа более расширенным проекционным дисплеем.

Похожие голографические анимации будут доступны водителю BMW с очками Xreal Air2

В очках может отображаться почти любая информация: навигационные направления, предупреждения об опасности, развлекательный контент, информация о зарядных станциях или функции помощи при парковке.

BMW также продемонстрировала своего обновленного голосового помощника, который работает в сочетании с большой языковой моделью Alexa (LLM) Amazon. Подобную технологию, с использованием искусственного интеллекта ChatGPT уже внедрил Volkswagen.

Технология предназначена для будущих серийных автомобилей и предоставляет дополнительные функции интеллектуальному персональному помощнику BMW, что позволит ему быстрее и плавнее обрабатывать голосовые команды и вопросы.

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BMW еще не подтвердила, когда будет доступен ее новый голосовой помощник с поддержкой LLM, но существующую систему (которая работает с ограниченной функциональностью искусственного интеллекта) усовершенствуют в автомобилях с операционной системой 9.0 в 2024 году.

Компания также продемонстрировала новую технологию автономного вождения. Разработанная в партнерстве с Valeo, она включает функцию автоматизированной парковки автомобиля, которая позволяет водителю оставить авто в определенной точке высадки. С этого момента BMW самостоятельно ищет свободное место для парковки и паркуется.