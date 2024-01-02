Специальный гоночный болид, построенный на базе автомобиля BMW i8, разработанный командой Edlinger примет участие в Фестивале скорости в Гудвуде. Трудно поверить, но силовая установка автомобиля имеет 16 цилиндров.

Оригинальный BMW i8 оснащен гибридной силовой установкой с трехцилиндровым двигателем объемом 1.5-литра общей мощностью 357 л.с. Однако, инженерам команды Edlinger удалось укомплектовать данный болид четырьмя рядными четырехцилиндровыми моторами объемом 999 куб. см от мотоцикла BMW HP4 Race.

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Каждый двигатель отвечает за одно колесо, и суммарная мощность всех 4 моторов составляет 880 л.с., а вес болида – 998 кг. Автомобиль имеет сложную, и продуманную аэродинамику. Инженеры работали над достижением максимальной прижимной силы спереди и максимальной аэродинамической эффективности сзади.

Шасси данного болида разрабатывались по стандартам автоспортивных гоночных серий, а кабина заимствована из LMP1 и усилена конструкциями из полимера, армированного углеродным волокном, и сотовым алюминием. Тормоза с керамическими дисками и шестипоршневыми суппортами спереди и четырехпоршневыми сзади. Амортизаторы - регулируемые Sachs.

Строительство кокпита велось почти полностью на компьютере, много работы проводилось с помощью 3D-принтера. Для изготовления формы было использовано более 300 кг или примерно 400 м² углеродной ткани.

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Автомобиль имеет широкоэкранный дисплей высокого разрешения, который свободно программируется, и может предоставить любую информацию пилоту. Руль имеет возможности регулировки всех основных параметров настроек подвески.

Этот BWM i8, уже не первая подобная разработка инженеров Edlinger. Ранее в Гудвуде команда показывала BMW E30 с двигателем IndyCar V8.