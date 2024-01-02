Спеціальний гоночний болід, побудований на базі автомобіля BMW i8, розроблений командою Edlinger візьме участь у Фестивалі швидкості у Гудвуді. Важко повірити, але силова установка автомобіля має 16 циліндрів.

Оригінальний BMW i8 оснащений гібридною силовою установкою з трициліндровим двигуном об’ємом 1.5-літра загальною потужністю 357 к.с. Проте, інженерам команди Edlinger вдалося укомплектувати даний болід чотирма рядними чотирициліндровими моторами об’ємом 999 куб. см від мотоцикла BMW HP4 Race.

Також цікаво: На мотоцикл "Дніпро" встановили дизельний двигун: фото

Кожен двигун відповідає за одне колесо, і сумарна потужність усіх 4 моторів становить 880 к.с., а вага боліда – 998 кг. Автомобіль має складну, та продуману аеродинаміку. Інженери працювали над досягненням максимальної притискної сили спереду та максимальної аеродинамічної ефективності ззаду.

Шасі даного боліду розроблялись за стандартами автоспортивних гоночних серій, а кабіна запозичена з LMP1 та посилена конструкціями з полімеру, армованого вуглецевим волокном, та стільниковим алюмінієм. Гальма з керамічними дисками та шестипоршневими супортами спереду та чотирипоршневими ззаду. Амортизатори — регульовані Sachs.

Будівництво кокпіта велося майже повністю на комп’ютері, багато роботи проводилося за допомогою 3D-принтера. Для виготовлення форми було використано понад 300 кг або приблизно 400 м² вуглецевої тканини.

Читайте також: На Львівщині зробили унікальний Lanos з салоном від Alfa Romeo



Автомобіль має широкоекранний дисплей високої роздільної здатності, який вільно програмується, і може надати будь-яку інформацію пілоту. Кермо має можливості регулювання всіх основних параметрів налаштувань підвіски.

Цей BWM i8, вже не перша подібна розробка інженерів Edlinger. Раніше у Гудвуді команда показувала BMW E30 з двигуном IndyCar V8.