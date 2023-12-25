Умілець зібрав мотоцикл "Дніпро" з дизельним двигуном від китайського мотоблока потужністю 10 к.с.

Дизельні двигуни – це, мабуть, не найкращий варіант для мотоцикла. Заводські конструкції мотоциклів з дизелем практично не випускаються. Але встановлення дизелів на мотоцикли – поширена тема серед любителів робити унікальну мототехніку.

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Автор вирішив замінити ненажерливий бензиновий мотор на більш економічний дизельний. Отже, за основу взято звичайний МТ-9, на якому спочатку стояв опозитний карбюраторний двигун потужністю 32 к.с.

Штатний двигун демонтували, його місце зайняв невеликий дизель від китайського мотоблока. Для встановлення цього агрегату довелося трохи переробити раму та паливний бак. Рама здебільшого залишилася штатною, просто її додатково посилили в нижній передній частині. Паливний бак теж довелося знизу допилювати, зовні змін у ньому не видно.

Двигун одноциліндровий, повітряний. Потужність приблизно 10 к.с. Запускається електростартером, але можливість завести кік-стартером залишилася. Зупиняється за допомогою декомпресора. Вихлопна труба виготовлена з нержавіючої сталі.

У порівнянні зі штатним двигуном, у потужності мотоцикл значно втратив, але через високий крутний момент пре, як трактор. Заявлена витрата палива – трохи понад 2 літрів на 100 км. До якості «солярки» двигун не вибагливий, а за рахунок примусового охолодження влітку він не перегрівається.

Щоб бути взимку на ходу, обов'язково перевірте акумулятор авто на СТО чи за допомогою вольтметра, аби не хвилюватися, що він замерзне. А в бак заливайте Арктичний дизель Mustang від WOG. Він витримує до -40оС. Рекламна інформація

Трансмісія лишилась майже незайманою. Зчеплення та коробка передач тут рідні, нічого не змінювалося. КПП стикується з двигуном через перехідну плиту. Карданний вал трохи вкорочений.

Максимальна швидкість мотоцикла тепер близько 60 км/год, але автора саморобки це не бентежить, адже на селі не сильно поганяєш. На холостому ходу від двигуна йде сильна вібрація.

Нагадаємо, як встановити дизель на МТ "Дніпро".