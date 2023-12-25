Умелец собрал мотоцикл "Днепр" с дизельным двигателем от китайского мотоблока мощностью 10 л.с.

Дизельные двигатели - это, пожалуй, не самый лучший вариант для мотоцикла. Заводские конструкции мотоциклов с дизелем практически не выпускаются. Но установка дизелей на мотоциклы – распространенная тема среди любителей делать уникальную мототехнику.

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Автор решил заменить прожорливый бензиновый мотор на более экономичный дизельный. Итак, за основу взят обычный МТ-9, на котором сначала стоял оппозитный карбюраторный двигатель мощностью 32 л.с.

Штатный двигатель демонтировали, его место занял небольшой дизель от китайского мотоблока. Для установки этого агрегата пришлось немного переделать раму и топливный бак. Рама, по большей части, осталась штатной, просто ее дополнительно усилили в нижней передней части. Топливный бак тоже пришлось снизу допиливать, внешне изменений в нем не видно.

Двигатель одноцилиндровый, воздушник. Мощность примерно 10 л.с. Запускается электростартером, но возможность завести кик-стартером осталась. Останавливается с помощью декомпрессора. Выхлопная труба изготовлена из нержавеющей стали.

По сравнению со штатным двигателем, в мощности мотоцикл значительно потерял, но за счет крутящего момента прёт как трактор. Заявленный расход топлива чуть более 2 литров на 100 км. К качеству "солярки" двигатель не прихотлив, а за счет принудительного охлаждения летом он не перегревается.

Чтобы быть зимой на ходу, обязательно проверьте аккумулятор авто на СТО или с помощью вольтметра, чтобы не волноваться, что он замерзнет. А в бак заливайте Арктический дизель Mustang от WOG. Он выдерживает до -40оС. Рекламна інформація

Трансмиссия осталась почти нетронутой. Сцепление и коробка передач здесь родные, ничего не менялось. КПП стыкуется с двигателем через переходную плиту. Карданный вал немного укороченный.

Максимальная скорость мотоцикла, теперь около 60 км/ч, но автора самоделки, это не смущает, на деревне не сильно погоняешь. На холостом ходу от двигателя идет сильная вибрация.