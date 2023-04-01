Даже самые ярые фанаты оппозитных мотоциклов КМЗ признают, что киевские байки – образец консерватизма и пример ортодоксального подхода к конструированию. А что вы скажете на то, что в 1970–80-е "Днепры" выпускались с роторным двигателем Ванкеля? "Авто 24" раскопал кое-что интересное о суперпередовых мотоциклах МТ.

В середине XX века в перспективных планах передовых КБ мира появился роторно-поршневой двигатель – силовой агрегат без шатунов и коленчатого вала, известный также как мотор Ванкеля.

В начале 1960-х роторными двигателями всерьез занялись и в Союзе. Работы постепенно развернули масштабные, по нескольким направлениям – проектировали и испытывали агрегаты разного рабочего объема и разного назначения. Поскольку об этом мало рассказывали в печати и на ТВ, можно предположить, что адресовались эти моторы не в последнюю очередь военным.

Вместо цилиндрического поршня в РПД – треугольный ротор со смещенным центром вращения. Вращаясь, он плотно прилегает к стенкам камеры сгорания, напоминающей восьмерку. Уплотнение – главная проблема РПД.

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Роторные моторы для МТ

Среди прочих идей была мотоциклетная тема. Конечно, даже при отсутствии рыночной конкуренции "отцы" советского мотопрома понимали, что отечественным мотоциклам нужны двигатели новых поколений. И коли уж создавать новые агрегаты, почему бы им не быть роторными?

Но роторный двигатель – вещь очень неоднозначная. При ряде принципиальных преимуществ он имел комплект значительных проблем, с которыми конструкторы всего мира боролись в течение нескольких десятилетий. Недостатки мотоциклетных "Ванкелей" были те же, что и автомобильные: аппетит по бензину, аппетит по маслу, малый ресурс и плохая экологичность.

Предназначенные для мотоциклов РПД тестировали на киевских байках с 1970 г. Вторая версия двигателя РД-500В на МТ-9 (1973 г.) имела 40 л.с., но малый ресурс.

Парадоксально, но для тяжелых мотоциклов типа МТ с их архаичными моторами a la BMW 1938 года эти проблемы не были проблемами. Серийные “Днепры” и “Уралы” так же отличались прожорливостью и скромным ресурсом, а об экологии большинство их владельцев просто не догадывались.

"Ванкель" на "Днепре"

Роторно-поршневые двигатели размерности, пригодной для мотоциклов, разрабатывал научно-исследовательский институт ВНИИмотопром в г. Серпухов. Первые мотоциклетные “Ванкели” были готовы еще в начале 1960-х, а в 1970-м их начали испытывать на мотоциклах КМЗ. Это был К-650 с роторным мотором РД-350 мощностью 30,5 л. Все было неплохо, но ресурс первых мото-Ванкелей не превышал 100 часов.

Мотористы усовершенствовали конструкцию, появились "Днепры" МТ-9 с алюминиевыми агрегатами РД-500В и РД-501 соответственно с хромированным и никасиловым покрытием рабочих поверхностей "цилиндра". Бесконтактное электронное зажигание было заметным прогрессом для 1973 года. Мощность достигла 40 л.с. (при 6000 об/мин), в принципе, этого было достаточно. Работы пошли в сторону повышения ресурса, первоначально составлявшего не более 6 тыс. км. В 1974 г. даже выпустили опытную партию из десяти МТ-9, укомплектованных РПД.

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"Днепр" из РПД в серии

Интенсивные испытания десяти образцов дали более-менее реальную статистику, показавшую, что моторам нужно жидкостное охлаждение. Следующий двигатель моделей РД-510 мощностью 48 л.с., готовый к 1976 году, имел водяную рубашку и небольшой радиатор.

Усовершенствованный к приемлемым кондициям РПД роторно-поршневой РД-510 (48 л.с.) с жидкостным охлаждением обкатывался на МТ-10 с 1976 г. Тестовых машин произвели 30 единиц.

"Днепры" и здесь стали носителем для испытаний принципиально нового агрегата, который установили на МТ-10. Штатная трансмиссия, спроектированная когда-то с большим запасом (диск сцепления – от автомобиля М408!), все еще выдерживала повышенный крутящий момент РПД. Но испытатели рассказывали, что задние покрышки приходилось заменять чуть ли не каждый день.

Киевские мотоциклы МТ "Днепр" выступали в качестве носителей перспективных роторно-поршневых двигателей. Видно, что бак "согласовали" с РПД на скорую руку.

В 1979 г. выпустили опытную серию из 30 машин МТ-10 с роторным двигателем мощностью 48 л.с. Мотоциклы передали на потребительские испытания администрациям местных колхозов, которые дали неоценимый опыт.

В конце концов советский “Ванкель” для мотоциклов был доведен до нужных кондиций. Последние варианты мотора РД-515 и РД-601 (52 л.с. при 6000 об/мин, макс. кр. момент 51Нм при 3500 об. мин) имели ресурс 50 тыс. км. Что скорее всего полностью устраивало заказчиков, ведь штатные моторы КМЗ в большинстве случаев не могли пробежать и 30 тыс. км. Под новый двигатель во ВНИИмотопром сконструировали даже новый мотоцикл модели 7.151. Но на дворе был уже 1988 год, и стране уже было не до новых глобальных проектов.

Один из тридцати опытных "Днепров" с 48-сильным роторно-поршневым мотором в 1990-е оказался в Германии.

Судьба четырех десятков “Днепров” с роторными двигателями сложилась по-разному. Некоторые после тестов были разобраны, некоторые попали в частные гаражи, как минимум один из последней партии каким-то чудом оказался в Германии. Наверное, еще несколько экземпляров рано или поздно всплывут на ретро фестивалях или на сайтах объявлений. Но в любом случае, роторные Днепры оставили заметный след в истории отечественного мотопрома.

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