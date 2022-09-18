Трудно говорить об этимологии любви – как вообще объяснить словами, откуда она берется? Но здесь собрались люди технически подкованные, так что любовь к тяжелому мотоциклу, можно попытаться разложить по полочкам. По крайней мере, феномен народного уважения к мотоциклам МТ "Днепр" мы сейчас рассмотрим.

Мы не будем безапеляционно утверждать, что старый “Днепр” – это круто просто потому, что это круто! На портале “Авто 24” работают профессионалы, и мы попытаемся разобраться, из чего именно складывается эта крутизна. Сразу предупредим, что мы можем ошибаться с порядком составляющих, ведь для каждого владельца они могут иметь разный вес.

Практическая ценность тяжелых мотоциклов типа МТ "Днепр" теперь невелика: по стоимости содержания он приближается к бюджетному авто. Но обычно это не ключевой фактор покупки.

В любом случае понятно одно: комплект признаков суммарно настолько мощный, что мало кто может устоять, чтобы не склонить голову в уважении к оппозитной классике. Примечательно, что стать владельцем реального МТ при этом решаются только считанные проценты поклонников. В конце материала, кстати, мы разберемся, почему.

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Он украинский

КМЗ – Киевский мотоциклетный завод, и хотя в имена его мотоциклов эта аббревиатура не входила, все всегда знали, что эта машина сделана в Украине. М-72, К-750, МТ, “Днепр” и другие модели на протяжении полувека производились на конвейере фактически в центре украинской столицы.

Первым мотоциклом КМЗ был М-72 – унифицированная модель, выпускавшаяся на нескольких мотозаводах. Собственные модели (К-750, К-650 и другие) появились уже в 1960-е.

Это шарм

Классика и военное прошлое – еще пара причин. В украинском обществе уважение к исторической технике понемногу растет – а здесь мы имеем транспортное средство практически современного изготовления, но чисто классической конструкции. То есть вместе с практичным транспортом владелец МТ получает в руки экземпляр исторической техники. Придает своего шарма и тот факт, что предок "Днепра" (почти в том же виде с точки зрения конструкции) прошел Вторую Мировую и в мирное время служил в нескольких армиях мира.

Оппозит

Это вообще особый шик: редкая как на сегодняшний день архитектура двигателя (такой только у меня и у BMW!), своего рода памятник технической культуры – и работает на благо рядового украинца. Помимо такого виртуального преимущества у оппозитов есть еще один – меньший уровень вибраций, что существенно для двухцилиндровых моторов. Двигатели КМЗ действительно работают мягко по сравнению со многими другими байками. своего времени – и за это их тоже любят.

Именно из-за оппозитного двигателя поклонники классики "фанатеют" от "Днепров". У мотора действительно интересный характер.

Ровная тяга

Двигатели тяжелых советских мотоциклов (конструкция восходит к довоенной разработке BMW) архаичны по конструкции. И в этом причина необычной для сегодняшнего дня внешней скоростной характеристики двигателя. Максимум мощности и крутящего момента оппозитники КМЗ отдают "на низах", уже от 3000 об/мин. Это обеспечивает ровную тягу на ведущем колесе при спокойной езде. Мотоцикл идет без нервных всплесков оборотов, не нужны перегазовки и бессчетные переключения передач. Привлекает почитателей “Днепров” и необычно низкий холостой ход этих моторов – от 600 об/мин.

Звук

Низкооборотные двигатели работают с соответствующим характерным звуком. Что при штатных, что при выпотрошенных глушителях это приятное бульканье, особенно интересное на низких и средних оборотах. В нем нет тех бессистемных вкраплений, как, например, у Harley Davidson, напротив, басистый выхлоп “Днепра” ровный, и порой кажется, что он мало зависит от оборотов.

Мотоцикл с коляской как таковой плохо приспособлен для бездорожья. Но все МТ "Днепр" с их "оппозитниками" имеют благоприятные тяговые характеристики и плавный ход.

Плавный ход

По дороге МТ идет ровно и уверенно, даже если покрытие неровное. Такое впечатление, что трехколесный транспорт не спеша стелется над дорогой, покачиваясь только на самых крупных колдобинах. Особенно если сравнивать с другими мотоциклами с боковым прицепом. Причина такого характерного хода – в низком центре тяжести, типичном для оппозитного двигателя.

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Кикстартер

Настоящим гурманам в мотоциклах МТ "Днепр" и их "родственниках" нравится механизм ножного запуска – кикстартер. Даже поздние модели нынешних классических "оппозитов", с завода имеющих электростартер и инжектор, обязательно имеют и педаль для запуска силой собственных мышц. Ведь мало удовольствий, по силе равных тому, когда ты после легкого треска храповика мягко жмешь педаль вниз и… вдруг как-то совсем не синхронно с ее ходом под твоим ботинком оживает и начинает лениво бубнить массивный четырехактник.

Хорошо отлаженный двигатель мотоциклов КМЗ пускается от первого легкого толчка педали кикстартера.

Альтернативное мнение

В любое общество поклонников "оппозитов" КМЗ – реальное или интернетовское – обязательно вклинится человек, который выразится почти буквально так: "дерьмо все эти ваши совдеповские корыта – ни комфорта, ни надежности, ни скорости, а я вот взял японца и счастлив!”

Видимо, он будет по-своему прав. Если только не считать, что тяжелые мотоциклы МТ и им подобные покупают отнюдь не ради "комфорта, надежности, скорости". Несколько процентов населения этого не понимает, и в этом их трагедия. А владельцы "оппозитов" для комфорта и скорости имеют другой, более современный транспорт.

"Опозитники" первых серий (М-72, К-750, К-650) стоят в разы дороже более поздних МТ-10 и МТ-11: старые модели считаются раритетами.

Рекомендация Авто24

Возможно, мы оскорбим чувства искренних поклонников киевских “оппозитников”, но… Должны предупредить вас: у “Днепра” немало добродетелей, но они не идеальны. Имейте в виду, что когда вы, начитавшись положительных отзывов владельцев и восторженных обсуждений на форумах, купите себе "эм-те", вас может ожидать разочарование. Вожделенный байк будет плохо заводиться, ломаться в каждом выезде, пожирать бензин канистрами и требовать невозможного – качественных запчастей и сервиса.

Но это тоже часть шарма "Днепра". Придется потратить кучу времени и немного денег – но рано или поздно двигатель начнет шептать, ходовая поплывет над буераками и каждая поездка будет доставлять 100 процентов удовольствия.

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