Среди мотоциклов Киевского мотозавода было немало моделей, со временем ставших культовыми. Но такой действительно редкий ныне байк как заводской "одиночка" КМЗ - 8.157 "Днепр Соло" почему-то таким не стал, а зря.

Среди многочисленных экспериментов и поисков новых рынков на КМЗ в начале 1990-х этот мотоцикл, вероятно, оказался наиболее удачным. Его тогдашний успех и сегодня эхом касается тех немногочисленных экземпляров, что пережили бурные годы. Достаточно зайти, например, на OLX.ua, и посмотреть, по какой цене продаются сегодня изрядно потрепанные экземпляры “Днепр Соло” выпуска 1991 – 1996 гг.: нескромные $1000 – далеко не самая высокая цена.

Одно из немногих официальных фото "Днепр Соло" – на Андреевском спуске в Киеве. Дуги и переднее крыло не такие, как у товарных машин.

“Днепры” без коляски

Попытки превратить "колясочника" тяжелого класса МТ "Днепр" разных поколений в одноколейный байк предпринимались как многочисленными отчаянными любителями, так и заводскими конструкторами. И если сельских рационализаторов за самочинство беспощадно штрафовали "гаишники", то результатом работы профессионалов стали три поколения очень интересных эскортных мотоциклов для кремлевских кортежей.

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И только в 1991 году Киевский мотоциклетный завод выпустил в продажу товарную версию своего "одиночки" - модель КМЗ-8.157.01. Позже он автоматически получил название "Соло". Целый перечень отличий от стандартного "колясыча" МТ-11 "Днепр" мы приведем ниже, а главным было то, что заводской "одиночка" был лучше приспособлен к движению на двух колесах.

Найти сегодня "Днепр Соло" в заводском состоянии – большая удача. Тираж был небольшим, да и условия эксплуатации не были снисходительны к этим байкам.

Главная беда обычного трехколесного киевского мотоцикла заключалась в том, что с отцепленной коляской он плохо держался на курсе, особенно на более-менее высокой скорости. Причины – короткая колесная база, малый угол наклона передней вилки и нечеткая кинематика задней вилки. Были у "отделенных" от коляски классических МТ-9, -10, -11 трудности с управляемостью и на малой скорости.

Отличия "Днепр Cоло" от МТ-11

Главное, что сделали с тяжелым трехколесным “Днепром” конструкторы, превращая его в двухколесного, это усовершенствовали подвеску колес. Ничего принципиально нового они не сделали, обеспечили лишь устойчивость и управляемость мотоцикла во время движения.

Конические подшипники вместо сайлент-блоков на оси заднего маятника – верный признак того, что перед вами именно "Соло" КМЗ-8.157 (круглая гайка внизу).

Во-первых, вынесли вперед переднее колесо – за счет другой геометрии новой верхней траверсы (между прочим, из алюминия!), которая сильнее наклонила вилку. Пружины в ней стали мягче, равно как и задние – лишенный бокового прицепа, нагруженный байк стал легче почти на 300 кг.

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Маятниковые рычаги заднего колеса у "Соло" качаются не на резиновых сайлент-блоках, а на конических подшипниках (с возможностью регулировки и смазки). Это придало мотоциклу стабильность при движении, особенно во время маневрирования – его корма перестала “плавать”.

Пластиковые боковые накладки на уровне аккумулятора – самая ценная деталь оригинального “Днепра Соло”. В целом создать реплику КМЗ 8.157 не сложно.

Сами колеса, кстати, стали на один дюйм меньше – 18-дюймовыми, с шинами более низкого профиля. Это тоже улучшило ходовые характеристики, вместе с клиренсом снизив высоту центра масс.

Новий стиль от “Соло”

Кроме того, КМЗ 8.157 стал едва ли не единственным реализованным в серии проектом по обновлению архаичного экстерьера. Благодаря меньшим колесам использовали более аккуратные крылья – переднее совершенно новое, заднее – старое, но с заниженным расположением. На боковинах появились пластиковые крышки, которые скрыли аккумулятор и такой нужный "одиночке" бардачок, организованный под съемным сиденьем.

Передняя вилка получила резиновые гофрированные чехлы вместо стальных, а также оригинальное крепление крыла. Впереди цилиндров закрепили защитные дуги, которые на самом деле были не столько защитными, сколько декоративными. Сидение могло быть только сплошным, тогда как на трехколесных "Днепрах" оно могло быть также и раздельным. Так же и глушителей могло быть только два.

Новый щиток приборов, наклонная вилка с дорожным крылом и 18-дюймовые колеса – видимые признаки заводского "одиночки" КМЗ.

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Руль стал уже и выше, посадка водителя с таким более вертикальная. Именно на "Соло" впервые появился обновленный приборный щиток с пометками сигнальных ламп под двумя большими "барабанами". Наконец мотоцикл получил откидную боковую подножку и несколько модернизированный привод тормозов заднего колеса.

Коробка передач была четырехступенчатая, со стандартным набором шестерен. Но главная пара трансмиссии в заднем колесе была с меньшим передаточным числом – согласно меньшей массе одноколейного мотоцикла и меньшему диаметру колес. Из-за того, что у ее ведущей шестерни было девять или десять зубов, такую ​​пару называют "девяткой" и "десяткой". Штатная шестерня МТ-11 – "восьмерка", она более "тяговая", но менее скоростная.

На ранних сериях "одиночки" КМЗ 8.157 "Соло" рычаг задней передачи был заблокирован стопором, привинченным к картеру.

Интересно, что в первые годы выпуска "одиночка" имел в коробке передач задний ход, хотя его рычаг и заблокировали прикрученным к картеру стопором. Потом шестерни и вал з.х. просто не ставили. Стояночного тормоза не было изначально.

Производство товарных мотоциклов КМЗ прекратил в 2007 г., видимо, тогда же были собраны и последние одиночки “Соло” КМЗ 8.157.02. Эта модель не стала массовой, в первую очередь по причине тогдашней низкой покупательной способности населения. Но сегодня это лишь повышает стоимость тех аутентичных двухколесных “Днепров”, которые сохранились до наших дней.

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