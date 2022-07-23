Увидеть сегодня на дороге мотоцикл МТ "Днепр" с коляской – редкий случай: чаще всего на них ездят в одиночном варианте. Но во времена молодости "Днепров" это было строго запрещено – ГАИ штрафовала и забирала байк на штрафплощадку. Почему так?

В то время, когда для приобретения тяжелого мотоцикла типа МТ приходилось несколько лет стоять в очереди, “Днепры” продавались исключительно с боковым прицепом. В народе они считались чем-то вроде заменителя автомобиля. Еще бы: уверенное движение по дороге, полная масса около 600 кг и двигатель, мощнее, чем у некоторых "Запорожцев".

Мотоциклы с оппозитными 0,75 – 0,65-литровыми моторами относились к классу тяжелых и официально не могли эксплуатироваться без коляски.

В отдельные периоды, кстати, и цена мотоцикла достигала цены ЗАЗ-968М: МТ-16 с ведущим колесом коляски стоил 2800 руб, как "Запорожец" с 30-сильным двигателем.

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Одним слово, МТ считался серьезным транспортом, и немногие воспринимали его как обычный мотоцикл. И тем более мало кому приходило в голову отцепить коляску и рассекать на нем на двух колесах. Но кое-кому все же приходило – и тогда первый же милиционер останавливал смельчака и оформлял на него соответствующий протокол. Но почему существовал такой запрет?

Дело в том, что тяжелый мотоцикл (это был официальный класс мототранспорта) советского производства был плохо приспособлен для эксплуатации в конфигурации "одиночки". Немаленькая собственная масса двухколесного мотоцикла (220 -230 кг), примитивная подвеска, механические тормоза усложняли управление одноколейным байком. Маневрирование на малой скорости усложнял оппозитный двигатель, выдававшийся за боковые габариты и создававший неблагоприятное распределение масс. Все это не способствовало безопасности движения, о которой так заботилась ГАИ – тогдашняя дорожная милиция.

Несмотря на запрет, в отдаленных населенных пунктах находились отчаянные люди, которые отцепляли коляску и пробовали гонять на "Днепрах" на двух колесах.

Кроме того, у “Днепра” и “Уралов” с колясками не было боковой подножки. То есть на каждой парковке 220-килограммовый мотоцикл нужно было буквально вытаскивать на центральную подставку. Электростартеров на мотоциклах тогда не было, а это в сочетании с отсутствием боковой подножки усложняло еще и запуск двигателя.

Но, пожалуй, самым весомым аргументом против выпуска на дороги “Днепров” без коляски была их большая удельная мощность. К примеру, у мотоцикла МТ-10-36 (36 л.с., 48 Н*м) после лишения его бокового прицепа на каждую из лошадиных сил приходилось только по 6 кг массы.

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Показатель, вдвое лучше ВАЗ-2106 – самого скоростного легкового автомобиля того времени в стране! Столь динамичный мотоцикл, безусловно, создавал бы на тогдашних узких и не очень ровных автодорогах реальную опасность для всех участников.

“Днепры” и ”Уралы” без коляски

Говорят, что гаишники боялись, что не смогут в случае необходимости догнать “Днепр”-одиночку. хотя у них на службе находился одиночный тяжелый мотоцикл, правда, не киевского, а ирбитского производства – “Уралы“ разных поколений. В народе его называли "облегченным", и на самом деле, в большинстве версий гаишный байк был лишен не только коляски, но и заднего сиденья. Энерговооруженность его была вполне на уровне "Днепров" без прицепа.

Ездить на “Днепрах” без коляски запрещали частным владельцам. Для стражей порядка были спецверсии КМЗ, приспособленные для одиночной езды.

На самом деле, Киевский мотозавод также выпускал свои модели в одиночной версии. Это было три поколения специальных эскортных мотоциклов – мощных машин для сопровождения правительственных кортежей. Но ими, как и милицейскими "Уралами", управляли специально обученные профессионалы, поэтому опасности другим участникам движения эти байки не представляли.

МТ-11 “Днепр Соло”

Нельзя не вспомнить, что уже в 1990-е годы, когда порядки в стране стали не такими тоталитарно-строгими, МТ "Днепр" наконец-то получил законное право ездить по дороге без коляски. В продажу поступил заводской вариант "одиночки" - КМЗ 8.157.01 "Днепр Соло".

В 1991 г. на КМЗ начали выпускать "Днепр Соло" – одиночный байк, сконструированный на основе опыта постройки эскортных моделей.

Мотоцикл, который до сих пор находится в эксплуатации у украинских байкеров, имеет боковую подножку, доработанную подвеску, новые колеса с шоссейными шинами и крыльями, а также другую усовершенствованную отделку. Но эта неординарная модель станет темой одной из наших последующих публикаций.

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