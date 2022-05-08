Тяжелый мотоцикл киевского мотозавода МТ "Днепр" в мире знают под другими именами. После статьи о мотоциклах Neval Dnepr "Авто 24" продолжает рассказывать об истории поставок мотоциклов МТ "Днепр" в Западную Европу и за океан.

По информации британских мотофанов, первые мотоциклы Киевского мотозавода начали попадать в Старый Свет еще в середине ХХ ст. Но системные и масштабные поставки начались после 1972 года, когда в Европе заработала дилерская сеть – более 200 дилеров! – компании SATRA Motors (Soviet American Trade Association – Советско-Американская торговая ассоциация). Тогда же тяжелые мотоциклы КМЗ стали продаваться в Австралии.

На фото из австралийского Сиднея 1992 г. Cossack М650D – на самом деле наш МТ-10 "Днепр", но в "адаптированном" для тамошнего потребителя виде.

В лидерах были именно Великобритания и Австралия – вероятно, как страны с наиболее консервативным и прагматичным населением. Ведь продукция советского мотопрома – и Киевский мотозавод не исключение – в то время не отличалась передовыми конструкциями и модным дизайном. В то же время владелец, например, тяжелого "оппозитника" МТ-9 за небольшие деньги получал прочную и выносливую машину, которая прощала грубые ошибки в обращении, не нуждалась в фирменном сервисе и легко ремонтировалась.

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Именно вышеупомянутая SATRA Motors основала новый бренд Cossack – казак. Под ним начали продавать все советские мотоциклы - КМЗ, ИМЗ, ИЖ, "Минск", "Восход", "Рига". Но именно за тяжелыми "оппозитниками" навсегда закрепилось имя "Казак".

Канадцы рассматривают МТ-11, который для них – Cossack 650. Заднее сиденье демонтировано – у них это первый шаг для байкера, требующего тюнинга.

Европейский импортер взялся за дело с правильным размахом: развернули рекламную кампанию Cossack`ов в мотожурналах, не пропускали ни одного мотошоу, активно выступали на фестивалях и мотослетах. На выставках стенды Cossack поражали площадью, яркими рекламными проспектами и очаровательными стендистками.

Но, вероятно, важнее были собственные мастерские, где завезенные из Киева “Днепры” проходили адаптацию к европейским условиям. Главная база импортера размещалась на бывшем военном аэродроме, где кроме мастерских также была обустроена испытательная трасса для мотоциклов. Компания имела собственный склад запчастей и современный офис.

МТ-10 с чужим баком и новым передним крылом. Профилированное сиденье делает посадку водителя ниже – еще один непременный элемент заграничного тюнинга тех лет.

Закупленные в Союзе “Днепры”, прежде чем превратиться в “Казаков”, получали светотехнику с европейским светораспределением (под право- или под левосторное движение), новые колодки и тросы тормозов, свечные высоковольтные провода с подавлением радиопомех и более современные шины. Иногда мотоциклы перекрашивали, причем порой причиной было повреждение краски при транспортировке и хранении на складе. Кроме того, многие экземпляры подгонялись под требования определенных групп потребителей, например, устанавливали новые сиденья и крылья.

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Эта же самая SATRA Motors реэкспортировала Cossack Dnepr – в их доработанном виде – в другие страны. Достоверно известно о реэкспорте в Австралию и США, причем также есть сведения, что в Америку "Днепра" возила и британская фирма Neval, о которой мы рассказывали в прошлый раз.

После 1981 года процесс превращения "Днепра" в "Казака" включал в себя перенос коляски в левую сторону. Иначе получить номера было невозможно.

Главные тезисы, с которыми МТ-9 и МТ-10 под маркой Cossack продвигались на Западе – пригодность к тяжелым условиям и тяжелым дорогам. Один из сотрудников дилерской сети сегодня вспоминает, что SATRA зря не использовала при рыночном продвижении “Днепров” в Европе тему ретро. Ведь даже в 1970-е годы КМЗ нельзя было продавать как вполне современные модели. Хотя следует отметить, что следующий импортер (1979 – 1999) - Neval Motorcycles - эту ошибку частично учел, представляя "Днепр" как "ретро-BMW, ​​только что сошедший с конвейера".

Во многом работал фактор цены, ведь киевские мотоциклы стоили относительно недорого, и рекламисты удачно обыграли этот момент. Вероятно, в историю моторекламы навсегда вошел слоган австралийцев, который в переводе означает что-то вроде: "Всего только 1 доллар за 1 кубик рабочего объема". Да, цена Cossack Dnepr в середине 1970-х была 650 австралийских долларов.

Фото наших дней из английского города Норвич (графство Норфолк). У церкви Свю. Петра запаркован Cossack – на самом деле кастом из агрегатов "Днепра" и "Урала".

Итак, киевские мотоциклы были хороши в своей рыночной нише, но, как говорят сами европейские байкеры, их массовому распространению помешали две вещи: техническая отсталость и недостаточно высокое качество производства. Интересно, что для искренних фанатов четырехтактных оппозитников эти обстоятельства до сих пор не имеют принципиального значения – на мотоциклах киевского производство и сегодня активно катаются европейские байкеры, а Dnepr, Cossack и Neval – желанные гости на байкерских митингах по всей Европе.

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