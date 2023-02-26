Случайное фото в интернете заставило на секунду задержать скроллинг: так это "Днепр"! Но какой-то странный… Журналисты "Авто 24" попытались разобраться - и получили неожиданный результат.

На первый взгляд, ни с одним серийным “Днепром” этот байк напрямую не ассоциируется, но характерные черты КМЗ читаются. Неужели кастом-самоделка? Тем более, архитектура мотоцикла какая-то странная, нетипичная. Эндуро – не эндуро, потому что колеса малы и щиток низкий. Кафе-рейсер – не кафе-рейсер, потому что труба задрана и клиренс негородской.

Это фото датировано 2007 годом, на нем – скремблер КМЗ-8.157-025. Похоже, он существовал в единственном экземпляре и запускать его в серию уже не собирались.

Но ведь фото (заглавное в статье) сделано не по-домашнему, а как на заказ: продуманный фон, правильный свет в кадре… Так любители свои детища не фоткают.

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Так что, неужели изделие самого мотозавода, но опытный образец? Тогда можно объяснить и "чужой", ижевский бак, и неидеальный чехол сиденья, и неуклюжее переплетение выхлопных труб. Подсказку нашли на репортажном снимке мотособытия начала 2000-х. Как три богатыря на нем стоят три оппозитника, два из которых тюнингованные "Соло" и "колясыч", а третий - этот самый загадочный КМЗ.

Фото датировано летом 2007 года, а мы помним, что в этом году мотозавод в последний раз показал свои перспективные разработки. Чего греха таить, была на КМЗ в последний период жизни такая манера – вместо возобновления хотя бы малосерийного выпуска презентовать общественности фантастические перспективные модели. Видимо, этот мотоцикл и был в числе последних новинок завода вместе с тяжелым пожарным сайдкаром.

Мелкосерийные и перспективные разработки КМЗ 2000-х годов: “Чоппер” 8.157-022, “Турист”, грузовой трицикл “Днепр-300”, эндуро “Динамит”.

Как будто подтверждается и то, что у этого прототипа был даже собственный заводской индекс: КМЗ Днепр-8.157-025. Из которого следует, что он построен на основе модели-одиночки "Соло". Напомним, что самая первая “одиночка” имела в конце индекса дополнительную маркировку 01, ее усовершенствованная версия - 02, а "Днепр Чоппер" - 022.

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Scrambler и подобные

Если присмотреться, становится понятно, что "ноль двадцать пятый" на самом деле был задуман как скремблер. Это то, что в автомобильном мире называют кроссовером – городской мотоцикл с возможностью более-менее уверенно двигаться по проселкам. Многие из мировых лидеров мотопрома еще в 1960-е включили в свои линейки нечто подобное. Основной областью применения для таких байков были городские улицы, а внедорожные возможности отражались больше в облике, чем в реальных характеристиках.

Скремблеры производят несколько мотокомпаний мирового уровня. Теоретически Киевский мотозавод мог бы откусить кусочек этого сегмента.

Основателем этого класса считают британский Triumph Bonneville Scramble (2006 г.). Кстати, эта марка после семи лет забвения была возрождена в 1991-м – чем не пример для КМЗ? Тем более что в модельной линейке британцев есть и ностальгические ретромодели. Впечатляющая деталь: тот же Triumph Scramble имеет сейчас инжекторный двигатель, но его блоки дроссельных защелок снаружи замаскированы под карбюраторы – чтобы держать ретростиль.

МТ для города и села

Жаль, что на самом деле в 2007 году Киевскому мотозаводу было уже не до серийного производства. А ведь именно скремблер мог бы стать нишей для части модельной линейки КМЗ. Ибо этот жанр предполагает немного брутальности, немного винтажа, не требует оборотов и супердинамики, но требует крутящего момента и философии "кто понял жизнь, тот не спешит". Именно эти черты в той или иной степени присущи “Днепру”, и их можно было еще с десяток-другой лет эксплуатировать и развивать уже в XXI веке.

Перспективный "Динамит" имел опытный 1,0-литровый двигатель мощностью 70 л.с. (6700 об/мин), с четырехклапанными головками и диффузорами карбов 34-36 мм.

Но так не случилось, и виноватых теперь искать мы не будем. К счастью, в истории КМЗ и его “Днепров” достаточно светлого и положительного. Благодаря чему, собственно, мы до сих пор уважаем киевские оппозитники всех поколений.

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