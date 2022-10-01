Среди хозяйственных мужчин дизель с давних времен сильно почитали. Наиболее решительные последователи этого культа начали устанавливать дизель даже на мотоциклы типа МТ "Днепр". Журналисты "Авто 24" удивились, насколько просто это делается.

Дизель – экономичный, дизель – тяговитый, дизель – неприхотливый и вообще дешевый в содержании. Именно таким воспринимают дизельный двигатель в кругах практичных хозяев, и в основном они правы. А что касается дизелизации тяжелых мотоциклов КМЗ – тут вообще ничего удивительного.

Чаще для установки на мотоцикл "Днепр" украинские умельцы выбирают одноцилиндровый четырехтактный дизель для мотоблоков.

"Днепры" сами спровоцировали этот неожиданный перфоманс – их культовые "оппозитники" с точки зрения практичности представляли собой полную противоположность дизелю. Они настоящие обжоры, потому что потребляют бензин на уровне легкового автомобиля 1970-х годов, они ломучие и недолговечные, они постоянно требуют регулировок клапанов и зажигания. Все изменилось благодаря китайцам, заполнившим рынок двигателями всех типов и калибров для комплектации мотоблоков и генераторов.

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На МТ-одиночке дизель особого смысла не имеет, ведь главные преимущества этого двигателя проявляются на загруженной машине.

Китайский дизель для МТ

Оказалось, что эти неторопливые моторы вполне годятся для установки на тяжелый мотоцикл. Правда, тех 32 – 36 лошадиных сил, которые развивает родной двигатель поздних КМЗ, эти дизельки не выдают. Наиболее распространенные модели, например, как 400-кубовый мотор типа 186F, имеют 10 л.с. мощности (при 3600 об/мин), и неплохой крутящий момент 18,7 Нм (при 2500 об/мин).

Типичные китайские дизели для мотоблоков имеют принудительное воздушное охлаждение; тип стартера можно выбирать – ручной или электрический.

Но обратите внимание на низкие обороты, при которых мини-дизель имеет максимальную отдачу – в отличие от родного мотоциклетного мотора КМЗ, который нужно было раскручивать более чем до 4200 – 5000 об/мин. С такими дизельными параметрами мотоцикл получает несколько тракторный характер, но это именно то, что нужно сегодня многим реальным пользователям “Днепров”. Для большинства владельцев “колясычей” особенно важно, что их мотоцикл потребляет всего 2,0 – 2,5 л дизтоплива на 100 км.

Как установить дизель на МТ "Днепр"

Если говорить о вышеупомянутых стандартных китайских моторах, то установить их на мотоцикл относительно несложно. Как минимум потому, что они специально предназначены для монтажа на технику разных типов и назначений.

Дизель мощностью 10 л. весит 48 – 52 кг, примерно как родной двигатель МТ-10. Поэтому раму особо переделывать не приходится.

Рама. Переработки родной "днепровской" рамы минимальны. Иногда ее приходится удлинять, но чаще всего нужно лишь приварить ушки креплений нового мотора на предварительно подготовленные места.

Трансмиссия. Сцепление и коробку передач украинские новаторы используют штатные "эмтэшные". Для стыковки коробки с дизелем требуется самый дорогой и самый сложный элемент проекта – переходная плита. Ее можно приобрести в интернете или изготовить своими силами, использовав в числе прочего часть "днепровского" картера. Из-за смещения вновь созданного силового агрегата назад часто приходится укорачивать карданный вал. Имейте в виду, что выходной вал двигателя может быть либо со шлицами, либо со шпонкой – по выбору.

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В интернете можно купить готовый комплект для соединения китайского дизеля с трансмиссией мотоцикла МТ "Днепр".

Выхлопная система. Наверное, больше всего творчества требует организация выхлопной системы – нужно аккуратно провести трубу-колено от единственного цилиндра до глушителя. Который целесообразно разместить на штатном месте мотоцикла. Родной китайский выхлоп любители обычно удаляют, как и бензобак, тоже громоздящийся сверху мотора.

Экипажная часть. Подвеска и система управления переработок не требуют. Родной бензобак мотоцикла чаще всего не садится на свое место из-за большей высоты двигателя. Но для опытного мастера несложно подрезать бак снизу.

Существенно облегчает установку дизельного мотора на мотоцикл МТ возможность оставить родную "днепровскую" коробку передач.

Минусы дизелизации

В заключение следует отметить, что тяжелый мотоцикл, переоборудованный под дизельный двигатель, имеет несколько серьезных минусов по сравнению со стоковым МТ-10 или его аналогом.

Меньшая максимальная скорость. Прежних 100 км/ч ваш байк с дизелем не наберет, максимум, что удается лучшим переоборудованным образцам – 80 км/ч. Но имейте в виду, что вы получите приятный разгон с любых оборотов и уверенное движение с полной нагрузкой любой неровной дорогой.

Больший уровень вибраций. По сравнению с прекрасно уравновешенным оппозитником одноцилиндровый дизель заметно трясет мотоцикл. К этому придется привыкать.

Проблемы с легализацией. Строго говоря, для внесения нового двигателя (изменение типа топлива) в техпаспорт вам нужно будет получить разрешение от завода-производителя КМЗ (ныне не существующего). Другой вариант – одобрение от экспертной организации, например киевского НИИ УкрАвтотрансНИИпроект.

Отметим, что ​​​​​​получить новые документы на переоборудванный мотоцкл не очень просто и не очень дешево. И хотя в сельской местности многие владельцы пренебрегают подобными формальностями, очень желательно получить новый техпаспорт для беспроблемной эксплуатации на дорогах общего пользования.

Родная коробка передач МТ позволяет использовать для запуска не только электростартер, но и штатный кикстартер мотоцикла.

Рекомендация Авто24

Мы понимаем, что большая часть аудитории "Авто 24", читая о дизельных "Днепрах", думала: "и себе хочу такой!". Желание понятно, но следует учесть, что при этом вы получите уже не мотоцикл МТ, а совсем другое транспортное средство. К тому же экономическая целесообразность такой переработки в наше время несколько сомнительна. Один только дизельный двигатель стоит немалых денег, и при холодном подходе к вопросу за эту сумму можно привести в порядок родной мотор КМЗ. Словом, переработка тяжелого мотоцикла под дизель – вариант неоднозначный, хотя очень интересный и во многом оправданный. Так что если есть средства, свободное время и желание сделать такую ​​конверсию – вам можно только позавидовать: дерзайте!

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