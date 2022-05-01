Продукцию КМЗ (Киевского мотозавода) продавали в Западной Европе и Великобритании, но под другим брендом.

Благодаря актеру Адриано Челентано об итальянских импортерах продукции КМЗ в 1970-80-х – братьях Марторелли – у нас хоть что-то известно. Не так давно распространились сведения о продажах “Днепров” в Бельгии и Германии, где их пытались продвигать в начале 1990-х.

Начиная с 1979 года, киевские мотоциклы МТ “Днепр” продавались в Европе под брендом Neval. Модельная линейка была шире, чем отечественная.

Но подробности о продажах МТ-11 "Днепр" в Великобритании даже наши журналисты узнали только неделю назад. И похоже, сегодня вообще мало кто знает, что байки КМЗ когда-то катались по дорогам Туманного Альбиона (между прочим, и сегодня катаются!).

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Коснувшись темы поставки киевских мотоциклов в развитые страны мира, мы поняли, что эта история еще нуждается в тщательном изучении – чем “Авто 24” скоро займется. Но здесь мы расскажем о британском рынке в период с 1979 года.

Старый 750-кубовый двигатель европейцы тоже уважали – за надежность и хорошую тягу "на низах". Этот мотор завод ставил на версии МТ с ведущей коляской.

Накануне этой даты предыдущий импортер в Великобритании (о нем когда-нибудь мы расскажем отдельно) передал права на работу с советскими мотозаводами новой компании – Neval Motorcycles города Халл (Hull, графство Йоркшир). В первую очередь речь шла о тяжелых оппозитных моделях Киевского (КМЗ) и Ирбитского заводов (ИМЗ) – как с колясками, так и без.

Следует сказать, что советская мототехника была товаром несколько специфическим – байки были крепки и выносливы, но, как признавали сами англичане, "не гламурны". Да и с надежностью у некоторых моделей были проблемы.

На экспорт из Киева отправляли “Днепры” с хром-пакетом. Сиденье мотоцикла на фото, похоже, дилерская переработка или тюнинг владельца.

Показательно, что новый импортер об этих особенностях, конечно, знал (перед тем наши "оппозитники" продавались на острове шесть лет) - но они его не испугали. Во-первых, мотоциклы к британским условиям понемногу адаптировали на месте, а во-вторых, определенные “инженерные”, как говорили толерантные европейцы, проблемы не очень волновали фанов байкерского движения. Например, Harley-Davidson в ту пору тоже, мягко говоря, не отличались надежностью – в кругах поклонников "Харли" тогда считался удачным райд, когда ни разу ничего не пришлось ремонтировать в пути. И это не мешало популярности "американца".

Новый импортер "Днепров" определил себе название Neval, составив его из двух имен основателей: Neville Mason и Alan Voase, оба – ярые мотоциклисты.

Мотоциклы КМЗ, поступавшие из Киева, британцы в определенной степени доводили под свои требования. Так, прежде всего, все экземпляры получали минимальный пакет переработок. Устанавливали фару с лучом под левостороннее движение, свечные наконечники с подавлением радиопомех, жесткие тросы привода тормозов, новые тормозные колодки, местные шины и некоторые другие, более мелкие компоненты. Оппозитный 650-кубовый двигатель тщательно проверялся на предмет протечек смазки и регулировался.

В отличие от машин для отечественного рынка, Neval Dnepr имели тахометр и спидометр с оцифровкой в ​​милях.

Кроме того, на базе стандартных КМЗ было создано несколько моделей, ориентированных на разные запросы потребителей. Соответственно, каждая получала дополнительные детали или переделки: стеклопластиковые панели боковин, другие сиденья и глушители, уменьшенные передние брызговики, крылья и руль собственного стиля. Наконец, многие из моделей перекрашивались качественной краской.

Было продано небольшое количество полноприводных МТ-16 с 800-кубовым двигателем BMW R80 GS. Часть мотоциклов КМЗ получала так называемые облегченные коляски – от мотоциклов ИЖ, марки БП Вятскополянского завода.

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Все киевские мотоциклы получали бренд Neval и название модели: Roadster, Classic, Phoenix. При этом имя Dnepr тоже оставалось. Стандартные МТ-11 и МТ-16 продавались как Neval Dnepr-11/16 Military Sidecar – военные мотоциклы с боковым прицепом. МТ-11 с коляской БП от ИЖа проходил у британцев как байк с Sports Sidecar – со спортивным прицепом.

На базе двух заводских моделей КМЗ – "колясыча" и "Соло" – британский импортер Neval создавал целую линейку харизматичных машин. Обратите внимание на буклеты: дилеров было несколько

Большой проблемой с 1981 года стало новое британское законодательство, исключившее регистрацию стандартных "Днепров" с коляской: боковой прицеп непременно должен был быть слева, поскольку в стране действует левостороннее движение. Для обычных Днепров модели МТ-11, с приводом на одно заднее колесо, начали переделывать коляски на нужную сторону, ведь переварить раму относительно несложно. Но МТ-12 и МТ-16 с ведущим колесом коляски перестроить таким образом нельзя. В качестве варианта обойти эту проблему пробовали регистрировать мотоциклы колесной формулы 3х2 как трициклы, но это удавалось не всегда.

Почему "Днепр" не прижился в Европе

Так почему украинские мотоциклы так и остались экзотикой в Европе, не получив большего распространения? В двух словах здесь не ответить, но суть такова: частично виноват сам мотоцикл, частично – люди, которые его выпускали.

С одной стороны, мотоцикл "Дніпро" в любой версии после 1970-х годов стал в Европе продуктом нишевым, интересным для устойчивого, но очень ограниченного круга фанатов чистой механики.

После 1981-го года регистрировать “Днепр” в праворульной Британии стало труднее. Импортер начал сам переставлять коляску на левую сторону.

А с другой стороны, даже в этой узкой нише удержать свою продукцию КМЗ не смог: не хватало элементарного качества, не говоря уже о ублажении нюансов спроса посредством создания различных модификаций, комплектаций нескольких уровней и т.д. Усилий испортера тут оказалось недостаточно.

"Днепры" под брендом Neval продавались в Европе вплоть до начала 1990-х, когда КМЗ уже не смог обеспечивать ни должного качества мотоциклов, ни запчастей надлежащих кондиций. Тем не менее пользователи "Невалов" в Великобритании есть до сих пор. Работает клуб владельцев, посещающих байкерские слеты и фестивали, регулярно организовываются клубные выезды на природу и длительные райды по дорогам. Также не проблема приобрести наиболее востребованные запчасти – уже европейского производства.

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