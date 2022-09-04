Всем небезразличным авто- и мотовладельцам известно, что Киевский мотозавод КМЗ не работает уже десять лет. Но мало кому известно, что мотоциклы МТ "Днепр" уходят из Украины на экспорт и сегодня. При этом они сияют краской как новенькие.

Не секрет, что весь мир фанов ретротехники разделен на два лагеря: апологеты "оригинала" до последнего винтика и те, кто позволяет себе тюнинговать свое ретро "на все деньги". Осуждать последних мы не можем, тем более, когда их деньги – крепкая валюта. “Авто 24” сделал осмотр байков завода КМЗ, которые отправляются из Украины к покупателям по всему миру.

На мотоциклах КМЗ, ездящих по дорогам других стран, часто встречается нештатное ветровое стекло и тюнинговые аксессуары типа флиперов и LED-ламп.

Примечательно, что по нашим наблюдениям наиболее востребованы бывают именно усовершенствованные мотоциклы – такие, какими их хотят видеть зарубежные владельцы. По информации "Авто 24", в Украине есть мастерские, которые работают по заказам иностранцев.

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Судя по каталогам готовой "продукции", наши соотечественники стараются таки придерживаться исторической достоверности при реставрации М-72, "Днепров" и "касиков". Но заметно, что принцип "кто платит, тот и заказывает музыку" работает и здесь: почти все отправленные за границу мотоциклы имеют тот или иной тюнинг. Несколько направлений которого можно легко выделить.

Среди популярных версий мотоциклов КМЗ, востребованных за рубежом – стиль милитари. Слишком блестящая краска, избыток хрома, гайки-барашки и другие мелочи выдают, что это лишь стилизация МВ-750.

Военный стиль

Очень популярны у фанатов мототехники из развитых стран (мы бы воздержались от того, чтобы титуловать их коллекционерами) тяжелые мотоциклы в стиле милитари. В понимании большинства фанов это означает наличие бугелей на крыльях, определенное количество ящиков и "корзинок" для канистр на коляске, вертлюг для пулемета на ней же, а в идеале и сам пулемет. Конечно, что-то максимально приближенное к историческому периоду, то есть "Дегтярев пехотный" с его харизматичным раструбом на срезе ствола и диском-грампластинкой.

Чем больше навесного имущества на коляске – тем эффектнее воспринимается тяжелый мотоцикл в военном стиле. На фото КМЗ из Америки, Германии и Франции.

Трансмиссию 3x2 заказывают не так часто, хотя оригинальные киевские мотоциклы серии МВ (мотоцикл военный) выпускались как раз с приводом на колесо бокового прицепа.

Свап мотора

Часть покупателей советских мотоциклов завода КМЗ желают иметь винтажный внешне байк с коляской, но с возможностью двигаться в общей колонне с другими байкерами. Иногда пожелания могут выражаться более конкретно: "максималка" - не менее 100 км/ч. Тогда клиент получает вполне старомодный (как ему и хочется) М-72 или К-750, но с поздним 34-36-сильным двигателем от МТ-10.

Мотоцикл М-72 поздних серий (1953 г.) с мощным 0,650-литровым двигателем от МТ-9 (1971 г.) украинской мастерской заказал клиент из Америки: нужна большая скорость.

Иногда бывает и наоборот: особенно привередливые гурманы мотодела изъявляют желание иметь нижнеклапанный двигатель рабочим объемом 0,750 л. Архаичный снаружи и неторопливый на деле, он к тому же довольно слаб (26 л.с.), но его уважают за ровную тягу на низких оборотах (4,2 кгс*м) и характерный мягкий звук выхлопа.

Немножко гламура

Ну, возможно это на самом деле и не гламур, но выходит довольно нарядно, если не сказать празднично. Хром хорошо контрастирует со многими цветами, в частности, одним из самых популярных у колористов Киевского мотозавода – черным. В самом деле, на МТ-"колясычах" хромированных деталей было минимум, но почему бы и не добавить их, если есть возможности.

Менее воинственные поклонники киевских мотоциклов заказывают себе больше хрома, декоративные детали и вайтволы (флиперы) на шины.

Что касается возможностей, между прочим, в Украине с ними не так хорошо – качественную гальванику для больших деталей у нас сделать негде. Часто мастера отправляют детали на хромирование в соседнюю Польшу.

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Кроме хрома, для красоты добавляют лобовое стекло на коляску и на сам мотоцикл, контрастное разнообразие окраски и цировки, характерные и для заводского "украшения" тяжелых мотоциклов советского производства.

А нам останется?

Конечно, у части неравнодушных к истории граждан возникает вполне логичный вопрос. Если МТ "Днепр" и другие модели КМЗ уже не выпускаются, не случится ли так, что все старые экземпляры вывезут за границу и в Украине даже в музей поставить нечего будет?

Нечастый случай: американцу – владельцу этого МВ-650М (похоже, аутентичного) оказалось достаточным привода 2WD и штатного армейского обвеса коляски. И никакого колхоза.

Поспешим ответить: не волнуйтесь, все "Днепры" не вывезут. И даже не потому, что их еще много, а потому, что в их первоначальном виде они мало где востребованы. Те образцы, которые сегодня уходят к иностранцам, должны быть во-первых в отреставрированном состоянии, а во-вторых, с теми или иными выше упомянутыми переработками. И реставрацию, и тюнинг есть смысл проводить только в Украине, где это обходится относительно дешево. А такого уровня мастеров у нас (собственно, как и в Европе) не так много, чтобы они превратили в интересный иностранцам продукт все имеющиеся в стране МТ и “касики”.

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