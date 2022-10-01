У товаристві хазяйновитих чоловіків навколо дизеля з давніх давен аж світився такий собі ореол ідеалізації. Найбільш рішучі послідовники цього культу почали "тулити" дизель навіть на мотоцикли типу МТ “Дніпро”. Журналісти “Авто 24” здивувалися, наскільки просто це робиться.

Дизель – економічний, дизель – “тяговитий”, дизель – невибагливий та взагалі дешевий в утриманні. Саме таким сприймають дизельний двигун у колах практичних господарів, і в цілому вони праві. А щодо дизелізації важких мотоциклів КМЗ – то взагалі нічого дивного.

Найчастіше для встановлення на мотоцикл “Дніпро” українські умільці використовують одноциліндровий чотиритактний дизель для мотоблоків.

Культові опозитники “Дніпра” з точки зору практичності були повною протилежність дизелю. Вони справжні ненажери, бо споживають бензину на рівні легкового автомобіля 1970-х років, вони часто ламаються та недовговічні, вони постійно вимагають регулювань клапанів та запалювання. Все змінилося завдяки китайцям, які заповнили ринок двигунами всіх типів і калібрів для комплектації мотоблоків та генераторів.

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На МТ-“одинаку” дизельний двигун особливого сенсу немає, адже головні переваги цього двигуна з’являються на завантаженій машині.

Китайський дизель для МТ

Виявилося, що ці неквапливі мотори цілком годяться для встановлення на важкий мотоцикл. Щоправда, тих 32 – 36 кінських сил, які розвиває рідний двигун пізніх КМЗ, ці дизельки не видають. Найбільш поширені моделі, наприклад, як 400-кубова типу 186F, мають 10 к.с. потужності (при 3600 об/хв), і непоганий обертовий момент 18,7 Нм (при 2500 об/хв).

Типові китайські дизелі для мотоблоків мають примусове повітряне охолодження; тип стартера можна обирати – ручний або електричний.

Але зверніть увагу на низькі оберти, при яких міні-дизель має максимальну віддачу – на відміну від рідного мотоциклетного мотора КМЗ, який треба було розкручувати понад 4200 – 5000 об/хв. З дизельними параметрами мотоцикл отримує дещо тракторний характер, але це саме те, що потрібно сьогодні багатьом користувачам “Дніпрів”. Для багатьох власників важливо, що їхній мотоцикл споживає всього лише 2,0 – 2,5 л палива на 100 км.

Як встановити дизель на МТ “Дніпро”

Якщо говорити про вищезгадані стандартні китайські мотори, то встановити їх на мотоцикл відносно нескладно. Як мінімум тому, що вони спеціально призначені для монтажу на техніку різних типів та призначень.

Дизель потужністю 10 к.с. має вагу 48 – 52 кг, приблизно як рідний двигун МТ-10. Тому раму особливо переробляти не доводиться.

Рама. Переробки рідної “дніпровської” рами мінімальні. Іноді її доводиться продовжити, але найчастіше доводиться лише приварити вушка кріплень нового мотора на попередньо підсилені місця.

Трансмісія. Зчеплення та коробку передач українські новатори використовують штатні “емтешні”. Для стикування коробки з дизелем потрібен найдорожчий і найскладніший елемент – перехідна плита. Її можна придбати в інтернеті або виготовити самотужки, використавши серед іншого частину “дніпровського” картера. Через зміщення новоствореного силового агрегату назад часто доводиться вкорочувати карданний вал. Майте на увазі, що вихідний вал двигуна може бути або зі шліцами, або зі шпонкою – на вибір.

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В інтернеті можна придбати готовий комплект для з’єднання китайського дизеля з трансмісією мотоциклу МТ “Дніпро”.

Вихлопна система. Певно, найбільше творчості потребує облаштування вихлопної системи – треба акуратно провести трубу-коліно від єдиного циліндра до глушника. Який доцільно розташувати на штатному місці мотоцикла. Рідний китайський вихлоп аматори зазвичай видаляють, як і бензобак.

Екіпажна частина. Підвіска та система керування переробок не потребує. Рідний бензобак мотоцикла найчастіше не сідає на своє місце через більшу висоту двигуна. Але для досвідченого майстра бак нескладно підрізати знизу.

Суттєво полегшує інсталяцію дизельного мотора на мотоцикл МТ можливість залишити рідну “дніпровську” коробку передач.

Мінуси “дизелізації”

Насамкінець слід зазначити, що важкий мотоцикл, переобладнаний під дизельний двигун, має кілька серйозних мінусів у порівнянні зі стоковим МТ-10 або його аналогом.

Менша максимальна швидкість. Колишніх 100 км/год ваш байк з дизелем не набере, максимум, що вдається кращим переробленим зразкам – 80 км/год. Але майте на увазі, що натомість ви отримаєте добрий розгін з будь-яких обертів і впевнений рух з повним навантаженням будь-якою нерівною дорогою.

Більший рівень вібрацій. У порівнянні з чудово врівноваженим опозитником одноциліндровий дизель помітно трусить мотоцикл. До цього доведеться звикати.

Проблеми з легалізацією. Чесно кажучи, для внесення нового двигуна (зміна типу палива) у техпаспорт вам треба буде отримати дозвіл від заводу-виробника КМЗ (нині не існуючого). Інший варіант – документ від експертної організації, наприклад, київського НДІ УкрАвтотрансНДІпроект. Це не дуже просто і не дуже дешево, але дуже бажано для безпроблемної експлуатації на дорогах загального користування. Хоча більшість власників перероблених мотоциклів цього, звичайно, не роблять.

Рідна коробка передач МТ дає змогу використовувати для запуску на лише електростартер, а й штатний кікстартер мотоцикла.

Рекомендація Авто24

Чимала частина аудиторії “Авто 24”, читаючи про дизельні “Дніпри”, думала: “і собі хочу такий!”. Бажання зрозуміле, але слід врахувати, що при цьому ви отримаєте вже не мотоцикл МТ, а зовсім інший транспортний засіб. До того ж, економічна доцільність такої переробки в наш час дещо сумнівна. Сам лише дизельний двигун коштує чималих грошей, і при холодному підході за цю суму можна привести до ладу рідний мотор КМЗ. Одне слово, переробка важкого мотоцикла під дизель – варіант неоднозначний, хоча дуже цікавий і багато у чому виправданий. Тож коли є кошти, вільний час та бажання зробити таку конверсію – вам можна лише позаздрити: наважуйтеся!

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