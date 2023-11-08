Українець модернізував салон свого Daewoo Lanos, використовуючи запчастини від інших автомобілів та сучасні компоненти світових виробників електроніки.

Зовні цей легковик 2007 року випуску виглядає як звичайний Daewoo Lanos, але всередині схожий на автомобіль преміальних брендів. Зовнішні відмінності від стокового “Ланоса” – лише решітка радіатора та світлодіодні фари.

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Умілець зі Стрия, що на Львівщині, набагато більше переробив салон. Зокрема, він використав кермо від Mercedes Benz W205 та сидіння з Alfa Romeo GT. Окрім цього, у салоні було зроблено величезну кількість доопрацювань, включаючи шумо- та віброізоляцію, встановлення якісної аудіосистеми, сигналізації, підсвіток та іншого устаткування.

Дивіться фото тюнінгу Daewoo Lanos: