За результатами лютого 2023 року, серед моделей, які українці купували найчастіше на внутрішньому ринку, колишній лідер ЗАЗ-Daewoo Lanos опинився на третьому місці.

Серед 15 найпопулярніших вживаних моделей, які купували в Україні у лютому, вперше за багато років колишній лідер продажів Lanos разом з Sens опустився на третю сходинку. Про це повідомляють експерти Інституту досліджень авторинку.

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Найпопулярніші бренди на внутрішньому ринку

Лідером брендів легковиків, які купували на внутрішньому ринку, за підсумками лютого залишається Volkswagen. Українці уклали 7,8 тисячі угод купівлі-продажу машин цієї марки, що складає 12,1% від загальної кількості.

На другому місці все ще знаходиться продукція російсько-радянського ВАЗу. Частка бренду поступово знижується та в січні склала 6,1% (3,9 тис. угод).



Найпопулярніші бренди серед внутрішніх перепродажів вживаних авто, лютий 2023 року

Третє місце в рейтингу зайняв Renault (5,9%, 3,8 тис.). Четверту позицію зайняла Skoda з часткою 5,7% (3,6 тис.). Замикає першу п’ятірку Toyota з часткою 5,4% та 3,5 тис. угод.

Найпопулярніші моделі на внутрішньому ринку

Перше місце серед внутрішніх продажів у лютому зайняв незмінний лідер українського авторинку Volkswagen Passat (2,3 тис. угод). На друге місце вперше піднялася Skoda Octavia (2,1 тис. угод).

Багаторічний лідер вторинного ринку України, популярний колись Daewoo Lanos та його модифікації продовжують втрачати популярність серед українців. За підсумками лютого це авто вперше опустилося на третє місце (2 тис. угод.).

Четверту сходинку зайняв Volkswagen Golf (1,7 тис. угод). Замикає першу п’ятірку Renault Megane (1,2 тис. угод).



Топ-20 найпопулярніших вживаних авто на внутрішньому ринку, лютий 2023 року