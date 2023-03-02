По результатам февраля 2023 года среди моделей, которые украинцы покупали чаще всего на внутреннем рынке, бывший лидер ЗАЗ-Daewoo Lanos оказался на третьем месте.

Среди 15 самых популярных моделей, которые покупали в Украине в феврале 2023 года, впервые за многие годы бывший лидер продаж Lanos вместе с Sens опустился на третью строчку. Об этом сообщают эксперты Института исследований авторынка.

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Самые популярные бренды на внутреннем рынке

Лидером брендов легковых автомобилей, которые покупали на внутреннем рынке, по итогам февраля остается Volkswagen. Украинцы заключили 7,8 тысяч сделок купли-продажи машин этой марки, что составляет 12,1% от общего количества.

На втором месте все еще находится продукция российско-советского ВАЗа. Доля бренда постепенно снижается и в январе составила 6,1% (3,9 тыс. сделок).



Самые популярные бренды среди внутренних перепродаж подержанных авто, февраль 2023 года

Третье место в рейтинге занял Renault (5,9%, 3,8 тыс.). Четвертую позицию заняла Skoda с долей 5,7% (3,6 тыс.). Замыкает первую пятерку Toyota с долей 5,4% и 3,5 тыс. сделок.

Самые популярные модели на внутреннем рынке

Первое место среди внутренних продаж в феврале занял бессменный лидер украинского авторынка Volkswagen Passat (2,3 тыс. сделок). На второе место впервые поднялась Skoda Octavia (2,1 тыс. сделок).

Многолетний лидер вторичного рынка Украины, популярный когда-то Daewoo Lanos и его модификации, продолжают терять популярность среди украинцев. По итогам февраля этот автомобиль впервые опустился на третье место (2 тыс. сделок).

Четвертую строчку занял Volkswagen Golf (1,7 тыс. сделок). Замыкает первую пятерку Renault Megane (1,2 тыс. сделок).



Топ-20 самых популярных подержанных авто на внутреннем рынке, февраль 2023 года