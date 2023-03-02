Частка внутрішніх перепродажів на ринку вживаних авто у лютому становить 83% від загальної кількості угод купівлі-продажу вживаних авто. Причина - імпорт легковиків став невигідним.

За підсумками другого місяця року, продажі вживаних авто в Україні стабілізувалися: показники майже повторюють результати січня. В лютому українці придбали 77,5 тис. вживаних автомобілів. Це на −21% менше, ніж за аналогічний період минулого 2022 року і так само як у січні-2023.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстраційних операцій у лютому 2023 року та визначили, що відбувається з продажами вживаних легковиків.

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Частка імпорту авто з пробігом з-за кордону склала 17% від загальної кількості придбаних вживаних легковиків. Для порівняння, у лютому 2022 року цей показник був зафіксований на рівні 30,8%.

Динаміка імпорту вживаних легковиків та внутрішніх перепродажів, лютий 2022 — лютий 2023

Внутрішні перепродажі

На внутрішньому ринку в лютому українці уклали 64,4 тис. угод купівлі-продажу вживаних легковиків. Такий показник виявився на 5,3% меншим за лютий 2022 року, та на 0,8% меншим за січень-2023.

Найбільше реєстраційних операцій на внутрішньому ринку зафіксували у місті Києві: 9,7 тисячі. Разом із Київською областю, котра зайняла третє місце в рейтингу із показником 6,6 тисячі реєстрацій, вони складають 21% від загальної кількості проданих вживаних машин у лютому.

До топ-5 найактивніших регіонів за внутрішніми перепродажами вживаних авто увійшли також Дніпропетровська (7,1 тис.), Львівська (5,9 тис.) та Одеська (5,5 тис.) області. Така картина повністю повторює тенденції попередніх місяців.



Укладені угоди купівлі-продажу вживаних легковиків на внутрішньому авторинку за регіонами, лютий 2023 року

Найменшу кількість угод уклали в регіонах, території яких тимчасово окуповані чи де ведуться активні бойові дії: Луганській (330 угод), Херсонській (424 угоди) та Донецькій (766 угод) областях. Також до топ-5 областей із найменшою кількістю продажів вживаних авто увійшли Чернігівська (1,6 тис.) та Миколаївська (1,4 тис. угод) області.

Імпорт вживаних легковиків

З-за кордону у лютому 2023 року привезли 13,1 тис. вживаних авто. Такий показник на −56,5% менший, ніж у лютому-2022 та на 4,4% більше, ніж у січні-2022.



Перші реєстрації імпортних легковиків з пробігом за регіонами, лютий 2023 року

Уже традиційно найактивніше реєстрували вживані легковики з-за кордону на Львівщині (1,6 тис. шт.), в Києві (1,1 тис. шт.), Рівненській (918 шт.), Київській (912 шт.) та Вінницькій (878 шт.) областях.

Найменше «свіжопригнаних» авто поставили на облік у Донецькій (57 шт.), Луганській (57 шт.), Херсонській (89 шт.), Миколаївській (181 шт.) та Запорізькій (193 шт.) областях.