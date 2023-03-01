Топ-15 моделей нових легкових авто, які українці придбали в лютому 2023 року.

Експерти Інституту досліджень авторинку проаналізували статистику реєстрацій транспортних засобів у перший місяць 2023 року, описали динаміку ринку та визначили 15 найпопулярніших нових легковиків лютого.

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Динаміка ринку нових авто

У лютому українці придбали понад 3,6 тисячі нових легковиків. Це на -32,7% менше, ніж у лютому 2022 року та на 4,7% менше, ніж у січні-2023.



Динаміка продажів нових легкових автомобілів в Україні, лютий 2022 — лютий 2023

Більшість нових легковиків у лютому (90,5%, 3 295 штук) були імпортовані з-за кордону. Частка легковиків, виготовлених в Україні методом крупновузлового складання, склала 9,5% (345 шт.).

Найбільше нових автомобілів у лютому зареєстрували у Києві (1 120 шт.) та Київській області (477 шт.), а також Дніпропетровській (344 шт.), Одеській (246 шт.) та Львівській (205 шт.) та областях.



Продажі нових легковиків за регіонами України, лютий 2023 року

Найменше нових машин вперше зареєстрували у Луганській (4 шт.), Херсонській (10 шт.), Донецькій (11 шт.), Чернігівській (24 шт.) та Сумській (37 шт.) областях.

Найпопулярніші нові імпортні легковики

Найчастіше у лютому під час купівлі нового легковика українці обирали бренд Toyota (442 шт., 12,1%). Друге місце зайняв бренд Renault (401 шт., 11%).

На третє місце піднявся Volkswagen (316 шт., 8,7%), а на четверте - BMW (274 шт., 7,5%). Замикає першу п'ятірку Skoda (269 шт., 7,4%).



Топ-15 найпопулярніших брендів нових імпортних легковиків у лютому 2022 року

Серед моделей у другому місяці 2023 року лідером продажів, як і у січні, став Renault Duster (340 шт.). Другим став Volkswagen ID.4 (120 шт.), піднявшись аж на дві сходинки.

На третьому місці залишилася Suzuki Vitara (120 шт.). На четвертому місці несподівано опинилася Mazda CX-5 (+7 позицій, 108 шт.).

Замикає першу п'ятірку Hyundai Tucson (+3 позиції, 101 шт.).

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Тенденція любові українців до нових позашляховиків та кросоверів лише зростає: серед 15 найпопулярніших моделей лютого одразу 14 штук (усі, окрім Toyota Corolla) належать саме до цих класів.



Топ-15 найпопулярніших моделей нових імпортних легковиків у лютому 2022 року



Серед нових легковиків, зібраних в Україні, у лютому найбільше купували автомобілі Skoda (загалом 138 шт.): Kodiaq (80 шт.), Karoq (53 шт.) та Superb (5 шт.).