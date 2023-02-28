Кількість нових легкових автомобілів дешевших за 15 000 євро протягом 4 років знизилась вшестеро.
Кілька років тому за 15 000 євро в країнах ЄС можна було купити новий міський автомобіль, а іноді навіть новий компактний седан. Менше року тому на таку суму можна було придбати і позашляховик Dacia Duster. Сьогодні його ціна починається від 20 000 євро, а придбати новий автомобіль за ціною менше 15 000 євро стає дуже важко.
Також цікаво як зменшились ціни на вживані авто
Висновок очевидний: лише сім моделей залишилося за ціною менше 15 000 євро, якщо врахувати версії Fiat PandaCross і Dacia SanderoStepway. А ще у 2019 році з цією сумою вибір був серед сорока моделей.
Однією з причин зростання цін є переорієнтація промислової політики виробників, які тепер віддають перевагу прибутковості, а не обсягам продажів. Таким чином, версії початкового рівня поступово покинули каталоги різних брендів у на користь більш оснащених оздоблень, на яких маржа вища. Щобільше, щоб зменшити на них попит, виробники зробили час доставки на них довший, ніж для кращих моделей.
На жаль, цей дефіцит «дешевих» моделей, швидше за все, посилиться і сприятиме лізингу, ще одному способу придбання потрібного автомобіля. Останніми роками кількість оренди з можливістю викупу (LOA) і довгострокової оренди (LLD) різко зросла, оскільки у автомобілістів залишається все менше коштів, щоб стати власниками автомобілів, якими вони користуються. Дуже сильна тенденція, яка охопила понад 47% реєстрацій для фізичних осіб у 2021 році і яка цілком може стати правилом серед професіоналів, які вже обирають це рішення у понад 80% випадків.
Автомобілі дешевше 15 00 євро у Франції:
|Mарка
|Двигун, комплектація
|
Ціна (січень 2023)
|Dacia Sandero
|1.0 SCe 65 ch Essential
|11 490 €
|Kia Picanto
|1.0 DPi 67 ch Motion
|12 790 €
|Hyundai i10
|1.0 67 ch ECO Initia
|12 940 €
|Dacia Sandero
|1.0 SCe 65 ch Expression
|13 400 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S
|13 600 €
|Mitsubishi Space Star
|1.2 MIVEC 71 ch Inform
|13 890 €
|Dacia Sandero
|1.0 ECO-G 100 ch Essential
|13 950 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort
|14 100 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Style
|14 300 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Tech
|14 300 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort
|14 300 €
|Kia Picanto
|1.0 DPi 67 ch Active
|14 390 €
|Mitsubishi Space Star
|1.2 MIVEC 71 ch Invite 2023
|14 590 €
|Fiat Panda Cross
|1.0 BSG 70 ch S/S HYBRID
|14 600 €
|Dacia Sandero
|1.0 TCe 90 ch Expression
|14 700 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Style
|14 800 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Tech
|14 800 €
|Mitsubishi Space Star
|1.2 MIVEC 71 ch Inform 2024
|14 890 €
|Dacia Sandero Stepway
|1.0 TCe 90 ch Essential
|14 900 €
|Kia Picanto
|1.0 DPi 67 ch Active Business
|14 940 €
|Fiat Panda
|1.0 70ch BSG S&S Pack Confort & Tech
|15 000 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Style & Tech
|15 000 €
|Fiat Panda
|1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Style
|15 000 €
Ті, у кого доступний дещо більший бюджет, можуть обрати покращену версію або навіть компактний кросовер. Ціни на Suzuki Ignis починаються від 15 590 євро, а SsangYong Tivoli – від 15 990 євро.
Електрична Dacia Spring, оцінена за 20 800 євро без урахування екологічного бонусу, може бути ваш за 15 184 євро після вирахування державної допомоги. Це єдина на ринку можливість їздити на електромобілі з трохи більше ніж 15 000 євро в кишені.