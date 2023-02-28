Кількість нових легкових автомобілів дешевших за 15 000 євро протягом 4 років знизилась вшестеро.

Кілька років тому за 15 000 євро в країнах ЄС можна було купити новий міський автомобіль, а іноді навіть новий компактний седан. Менше року тому на таку суму можна було придбати і позашляховик Dacia Duster. Сьогодні його ціна починається від 20 000 євро, а придбати новий автомобіль за ціною менше 15 000 євро стає дуже важко.

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Висновок очевидний: лише сім моделей залишилося за ціною менше 15 000 євро, якщо врахувати версії Fiat PandaCross і Dacia SanderoStepway. А ще у 2019 році з цією сумою вибір був серед сорока моделей.

Однією з причин зростання цін є переорієнтація промислової політики виробників, які тепер віддають перевагу прибутковості, а не обсягам продажів. Таким чином, версії початкового рівня поступово покинули каталоги різних брендів у на користь більш оснащених оздоблень, на яких маржа вища. Щобільше, щоб зменшити на них попит, виробники зробили час доставки на них довший, ніж для кращих моделей.

На жаль, цей дефіцит «дешевих» моделей, швидше за все, посилиться і сприятиме лізингу, ще одному способу придбання потрібного автомобіля. Останніми роками кількість оренди з можливістю викупу (LOA) і довгострокової оренди (LLD) різко зросла, оскільки у автомобілістів залишається все менше коштів, щоб стати власниками автомобілів, якими вони користуються. Дуже сильна тенденція, яка охопила понад 47% реєстрацій для фізичних осіб у 2021 році і яка цілком може стати правилом серед професіоналів, які вже обирають це рішення у понад 80% випадків.​​​​​

Автомобілі дешевше 15 00 євро у Франції:

Mарка Двигун, комплектація Ціна (січень 2023) Dacia Sandero 1.0 SCe 65 ch Essential 11 490 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Motion 12 790 € Hyundai i10 1.0 67 ch ECO Initia 12 940 € Dacia Sandero 1.0 SCe 65 ch Expression 13 400 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S 13 600 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ch Inform 13 890 € Dacia Sandero 1.0 ECO-G 100 ch Essential 13 950 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort 14 100 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Style 14 300 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Tech 14 300 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort 14 300 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Active 14 390 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ch Invite 2023 14 590 € Fiat Panda Cross 1.0 BSG 70 ch S/S HYBRID 14 600 € Dacia Sandero 1.0 TCe 90 ch Expression 14 700 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Style 14 800 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Tech 14 800 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ch Inform 2024 14 890 € Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 ch Essential 14 900 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Active Business 14 940 € Fiat Panda 1.0 70ch BSG S&S Pack Confort & Tech 15 000 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Style & Tech 15 000 € Fiat Panda 1.0 70 ch BSG S&S Pack Confort & Style 15 000 €

Ті, у кого доступний дещо більший бюджет, можуть обрати покращену версію або навіть компактний кросовер. Ціни на Suzuki Ignis починаються від 15 590 євро, а SsangYong Tivoli – від 15 990 євро.

Електрична Dacia Spring, оцінена ​​за 20 800 євро без урахування екологічного бонусу, може бути ваш за 15 184 євро після вирахування державної допомоги. Це єдина на ринку можливість їздити на електромобілі з трохи більше ніж 15 000 євро в кишені.