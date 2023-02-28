Количество новых легковых автомобилей дешевле 15 000 евро в течение 4 лет снизилось в шесть раз.

Несколько лет назад за 15 тысяч евро в странах ЕС можно было купить новый городской автомобиль, а иногда даже новый компактный седан. Меньше года назад на такую сумму можно было приобрести и внедорожник Dacia Duster. Сегодня его цена начинается от 20 000 евро, а приобрести новый автомобиль по цене менее 15 000 евро становится очень тяжело.

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Вывод очевиден: всего семь моделей осталось по цене менее 15 000 евро, если учесть версии Fiat PandaCross и Dacia SanderoStepway. А еще в 2019 году с этой суммой выбор был среди сорока моделей.

Одной из причин роста цен является переориентация промышленной политики производителей, которые теперь предпочитают прибыльность, а не объемы продаж. Таким образом, версии начального уровня постепенно покинули каталоги разных брендов в пользу более оснащенных отделок, на которых маржа выше. Более того, чтобы уменьшить на них спрос, производители сделали время доставки на них длиннее, чем для лучших моделей.

К сожалению, этот дефицит дешевых моделей, скорее всего, усилится и будет способствовать лизингу, еще одному способу приобретения нужного автомобиля. В последние годы доля аренды с возможностью выкупа (LOA) и долгосрочной аренды (LLD) резко возросли, поскольку у автомобилистов остается все меньше средств, чтобы стать владельцами автомобилей, которыми они пользуются. Очень сильная тенденция, охватившая более 47% регистраций для физических лиц в 2021 году и вполне может стать правилом среди профессионалов, которые уже выбирают это решение в более чем 80% случаев.

Автомобили дешевле 15 00 евро во Франции:

Марка Двигатель, комплектация Цена (январь 2023) Dacia Sandero 1.0 SCe 65 ch Essential 11 490 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Motion 12 790 € Hyundai i10 1.0 67 ch ECO Initia 12 940 € Dacia Sandero 1.0 SCe 65 ch Expression 13 400 € Fiat Panda 1.0 70 часов BSG S&S 13 600 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ч Inform 13 890 € Dacia Sandero 1.0 ECO-G 100 ч Essential 13 950 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Confort 14 100 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Style 14 300 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Tech 14 300 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Confort 14 300 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Active 14 390 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ch Invite 2023 14 590 € Fiat Panda Cross 1.0 BSG 70 ч HYBRID S/S 14 600 € Dacia Sandero 1.0 TCe 90 ch Expression 14 700 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Confort & Style 14 800 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Confort & Tech 14 800 € Mitsubishi Space Star 1.2 MIVEC 71 ch Inform 2024 14 890 € Dacia Sandero Stepway 1.0 TCe 90 ch Essential 14 900 € Kia Picanto 1.0 DPi 67 ch Active Business 14 940 € Fiat Panda 1.0 70ch BSG S&S Pack Confort & Tech 15 000 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Style & Tech 15 000 € Fiat Panda 1.0 70 ч BSG S&S Pack Confort & Style 15 000 €

Те, у кого доступен несколько больший бюджет, могут выбрать улучшенную версию или даже компактный кроссовер. Цены на Suzuki Ignis начинаются от 15 590 евро, а SsangYong Tivoli – от 15 990 евро.

Электрическая Dacia Spring, оцененная за 20 800 евро без учета экологического бонуса, может быть ваша за 15 184 евро после вычета государственной помощи. Это единственная на рынке возможность ездить на электромобиле с чуть более 15 000 евро в кармане.