Топ-15 моделей новых легковых автомобилей, которые украинцы приобрели в феврале 2023 года.

Эксперты Института исследований авторынка проанализировали статистику регистраций транспортных средств в первый месяц 2023 года, описали динамику рынка и определили 15 самых популярных новых легковушек февраля.

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Динамика рынка новых авто

В феврале украинцы приобрели более 3,6 тысяч новых легковых автомобилей. Это на -32,7% меньше, чем в феврале 2022 года, и на 4,7% меньше, чем в январе-2023.



Динамика продаж новых легковых автомобилей в Украине, февраль 2022 — февраль 2023

Большинство новых легковых автомобилей в феврале (90,5%, 3 295 штук) были импортированы из-за рубежа. Доля легковушек, изготовленных в Украине методом крупноузловой сборки, составила 9,5% (345 шт.).

Больше всего новых автомобилей в феврале зарегистрировали в Киеве (1 120 шт.) и Киевской области (477 шт.), а также Днепропетровской (344 шт.), Одесской (246 шт.) и Львовской (205 шт.) и областях.



Продажа новых легковых автомобилей по регионам Украины, февраль 2023 года.

Меньше всего новых машин впервые зарегистрировали в Луганской (4 шт.), Херсонской (10 шт.), Донецкой (11 шт.), Черниговской (24 шт.) и Сумской (37 шт.) областях.

Самые новые импортные легковушки

Чаще всего в феврале при покупке новой легковушки украинцы выбирали бренд Toyota (442 шт., 12,1%). Второе место занял бренд Renault (401 шт., 11%).

На третье место поднялся Volkswagen (316 шт., 8,7%), а на четвертое – BMW (274 шт., 7,5%). Замыкает первую пятерку Skoda (269 шт., 7,4%).



Топ-15 самых популярных брендов новых импортных легковушек в феврале 2022 года

Среди моделей во втором месяце 2023 лидером продаж, как и в январе, стал Renault Duster (340 шт.). Вторым стал Volkswagen ID.4 (120 шт.), поднявшись на две ступеньки.

На третьем месте осталась Suzuki Vitara (120 шт.). На четвертом месте неожиданно оказалась Mazda CX-5 (+7 позиций, 108 шт.).

Замыкает первую пятерку Hyundai Tucson (+3 позиции, 101 шт.).

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Тенденция любви украинцев к новым внедорожникам и кроссоверам только растет: среди 15 самых популярных моделей февраля сразу 14 штук (все, кроме Toyota Corolla) относятся именно к этим классам.



Топ-15 самых популярных моделей новых импортных легковушек в феврале 2022 года



Среди новых легковушек, собранных в Украине, в феврале больше всего покупали автомобили Skoda (в общей сложности 138 шт.): Kodiaq (80 шт.), Karoq (53 шт.) и Superb (5 шт.).