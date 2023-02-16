Стало відомо, на скільки зменшилась частка автомобілів з традиційними двигунами на січневому ринку України.

У січні поточного року абсолютна більшість легковиків, що вперше реєструвалися в Україні були обладнані традиційними ДВЗ (або бензиновими, або дизельними). Однак їх частка на ринку продовжує зменшуватись, повідомляє Укравтопром.

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У сегменті нових легковиків частка бензинових авто за рік зменшилась на 6 відсоткових пунктів (в.п.) та становила 54%. Дизельні авто також втратили 6 в.п. – їх частка зменшилась до 19%. Автомобілі з ГБО охопили лише 1% січневого ринку нових легкових авто, що на 1 в.п. менше, ніж торік.

Водночас суттєво збільшились частки гібридів та електромобілів – з 11% та 2% у січні 2022 року до 16% та 10% у січні 2023 року відповідно.

Структура вживаних авто, що у минулому місяці перейшли на українську реєстрацію, мала наступний вигляд:

автомобілі з бензиновими двигунами охопили 48% реєстрацій (-4 в.п. від січня 2022р.);

дизельні авто – 35% (-2 в.п.);

автомобілі з ГБО – 6% (-1 в.п.);

гібриди – 3% (+1 в.п.);

електромобілі – 8% (+6 в.п.).

Нагадаємо, у січні 2023 року український парк легкових автомобілів поповнили майже 3 тис. нових та 11,5 тис. вживаних авто, ввезених з-за кордону.