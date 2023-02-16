Стало известно, на сколько снизилась доля автомобилей с традиционными двигателями на январском рынке Украины.

В январе текущего года абсолютное большинство легковушек, впервые зарегистрированных в Украине, были оборудованы традиционными ДВС (бензиновыми либо дизельными). Однако их доля на рынке продолжает уменьшаться, сообщает Укравтопром.

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В сегменте новых легковых автомобилей доля бензиновых автомобилей за год уменьшилась на 6 процентных пунктов (п.п.) и составила 54%. Дизельные автомобили также потеряли 6 п.п. – их доля снизилась до 19%. Автомобили с ГБО охватили только 1% январского рынка новых легковых автомобилей, что на 1 п.п. меньше, чем в прошлом.

В то же время, существенно увеличились доли гибридов и электромобилей – с 11% и 2% в январе 2022 года до 16% и 10% в январе 2023 года соответственно.

Структура подержанных авто, которые в прошлом месяце перешли на украинскую регистрацию, выглядела следующим образом:

автомобили с бензиновыми двигателями охватили 48% регистраций (-4 п.п. с января 2022г.);

дизельные авто – 35% (-2 п.п.);

автомобили с ГБО – 6% (-1 п.п.);

гибриды – 3% (+1 п.п.);

электромобили – 8% (+6 п.п.).

Напомним, в январе 2023 года украинский парк легковых автомобилей пополнили почти 3 тыс. новых и 11,5 тыс. подержанных авто, ввезенных из-за границы.