Зарядні станції для електромобілів у США страждають від проблем з надійністю та від вандалізму.

Заряджати електромобіль на громадських станціях на всій території Сполучених Штатів інколи може бути складно. Все через несправні станції, збої в програмному забезпеченні та вандалізму, що робить зарядні пристрої ненадійними – користувач не може бути впевненим в тому, що йому вдасться зарядити електромобіль.

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Згідно з дослідженням JD Power Electric Vehicle Experience Public Charging Study, цитованим Automotive News, кількість невдалих спроб зарядки зросла з 15 відсотків у першому кварталі 2021 року до понад 21 відсотка до третього кварталу 2022 року. У гіршому випадку майже два з 5 візитів до зарядних пристроїв (або 39%) були невдалими.

Дослідження включало понад 26 500 спроб заряджання на зарядних пристроях рівня 2 і рівня 3 у всіх 50 штатах, причому в одного оператора майже не було збоїв зарядного пристрою, з частотою відмов лише 3%. Однак JD Power не розголошує, які мережі мають найкращі та найгірші показники надійності.

З усіх учасників дослідження, які не могли зарядити свої транспортні засоби минулого року, більше трьох чвертей сказали, що вони не могли зарядити свої акумулятори, тому що зарядний пристрій не працював. Іншими причинами невдалих спроб заряджання стали програмні збої, помилки обробки платежів і вандалізм.