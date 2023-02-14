Зарядные станции для электромобилей в США страдают от проблем с надежностью и вандализма.

Заряжать электромобиль на общественных станциях на всей территории Соединенных Штатов иногда может быть сложно. Все из-за неисправных станций, сбоев в программном обеспечении и вандализма, что делает зарядные устройства ненадежными – пользователь не может быть уверен, что ему удастся зарядить электромобиль.

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Согласно исследованию JD Power Electric Vehicle Experience Public Charging Study, цитируемому Automotive News, количество неудачных попыток зарядки возросло с 15 процентов в первом квартале 2021 года до более чем 21 процента к третьему кварталу 2022 года. В худшем случае почти два из 5 визитов в зарядные устройства – или 39% – были неудачными.

Исследование включало более 26 500 попыток зарядки на зарядных устройствах уровня 2 и уровня 3 во всех 50 штатах, причем у одного оператора почти не было сбоев зарядного устройства, с частотой отказов всего 3%. Однако JD Power не разглашает, какие сети имеют самые лучшие и самые плохие показатели надежности.

Из всех участников исследования, которые не могли зарядить свои транспортные средства в прошлом году, более трех четвертей сказали, что они не могли зарядить свои аккумуляторы, потому что зарядное устройство не работало. Другими причинами неудачных попыток зарядки стали программные сбои, ошибки обработки платежей и вандализм.