Глобальний продаж електромобілів суттєво збільшився у 2022 році завдяки підйому попиту в Китаї та Європі.

Частка електричок в загальному обсязі річних продажів автомобілів наблизилася до 10%, свідчать дані аналітичних компаній LMC Automotive and EV-Volumes.com. Реалізація повністю електричних машин, згідно з цими даними, підскочила на 68% порівняно з попереднім роком, до 7,8 млн од.

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У Європі частка електромобілів у загальному обсязі продажів становила 11%, у Китаї – 19%. На електромобілі, а також гібридні автомобілі, що підключаються, припало в цілому 20,3% продажів машин на європейському ринку в 2022 році.

Як повідомило Об'єднання німецької автомобільної промисловості (VDA), автомобілі з електричним двигуном склали 25% всього виробництва машин у Німеччині минулого року. У грудні їх продажі у ФРН перевищили реалізацію автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.

Загалом світовий продаж машин минулого року скоротився на 1%, до 80,6 млн од., свідчать дані LMC. Вони знизилися на 8% у США та на 7% у Європі, і зросли на 4% у Китаї. Німецький автоконцерн Volkswagen минулого тижня повідомив, що його продаж минулого року зменшився на 7%, до 8,3 млн машин. При цьому продажі електромобілів підскочили на 26%, до 572,1 тис. од.