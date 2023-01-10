В Україні збільшується попит на електромобілі. Також зростає частка продажів нових «електричок».

У грудні 2022 року український автопарк поповнили майже 1,6 тис. авто на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 66% більше, ніж роком раніше, повідомляє Укравтопром.

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Частка нової техніки з цієї кількості становила 21%, проти 17% у грудні 2021 року. Всього за весь 2022 рік українці придбали 13,6 тис. авто, з нульовим рівнем викидів або у півтора раза більше, порівняно з 2021 роком.

Окрім загального зростання ринку електромобілів відбулося зростання на ньому частки нових машин. Якщо у 2021 році в реєстраціях BEV частка нових авто становила 14%, то за підсумками минулого року - 17 відсотків.

Найпопулярнішим легковим електромобілем в Україні залишається Nissan Leaf.

ТОП-5 ринку легкових електромобілів: