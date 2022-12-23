Цей показник зростає щомісяця, а за результати перших 11 місяців 2022 року подвоївся.

Китайська асоціація легкових автомобілів повідомила, що роздрібні продажі автомобілів на нових джерелах енергії (NEV) у Китаї в листопаді продовжували зростати. Про це повідомляє Інформаційна агенція Сіньхуа.

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Роздрібні продажі легкових автомобілів на нових джерелах енергії в Китаї за листопад 2022 року склали близько 598 тис. одиниць, що на 58,2% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Місячний показник за листопад виявився на 7,8% вищим, ніж у попередньому місяці. Водночас у жовтні роздрібні продажі легкових автомобілів на нових джерелах енергії склали близько 556 тис. одиниць, що на 75,2% більше у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

З січня по листопад через роздрібні мережі в країні було продано 5,03 млн одиниць легкових автомобілів на нових джерелах енергії, що на 100,1% більше, ніж рік тому. Для порівняння за підсумками дев'яти місяців 2022 року увесь китайський авторинок збільшився на 14,2% до 16 986 тисяч машин.