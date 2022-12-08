Перші реєстрації електромобілів за 11 місяців 2022 року зросли майже на 55%.

Як повідомляє Федерація автопрому України на основі даних МВС, у листопаді було зареєстровано 1422 легкових автомобілі з електричним приводом. Ринок скоротився на 9,1%, але все ще значно перевищує минулорічні показники (+65%).

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За підсумками 11 місяців було зареєстровано 11 759 легкових автомобілів з електричним приводом. У порівнянні з минулорічним періодом, кількість реєстрацій зросла на 54,5%.

Частка нових електромобілів складає 16,4%.

П’ятірка лідерів за результатами 11 місяців виглядає так: