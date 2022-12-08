Перші реєстрації електромобілів за 11 місяців 2022 року зросли майже на 55%.
Як повідомляє Федерація автопрому України на основі даних МВС, у листопаді було зареєстровано 1422 легкових автомобілі з електричним приводом. Ринок скоротився на 9,1%, але все ще значно перевищує минулорічні показники (+65%).
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За підсумками 11 місяців було зареєстровано 11 759 легкових автомобілів з електричним приводом. У порівнянні з минулорічним періодом, кількість реєстрацій зросла на 54,5%.
Частка нових електромобілів складає 16,4%.
П’ятірка лідерів за результатами 11 місяців виглядає так:
- Volkswagen – 20,2% ринку (+4 позиції у рейтингу vs. 2021 11M);
- Nissan – 19,4% ринку (-1 позиція);
- Tesla – 14,9% (-1 позиція)
- Renault – 6,8% (позиція у рейтингу не змінилася)
- Honda – 5,2% (+8 позицій)