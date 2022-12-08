Первые регистрации электромобилей за 11 месяцев 2022 г. выросли почти на 55%.
Как сообщает Федерация автопрома Украины на основе данных МВД, в ноябре было зарегистрировано 1422 легковых автомобиля с электрическим приводом. Рынок сократился на 9,1%, но все еще значительно превышает показатели прошлого года (+65%).
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По итогам 11 месяцев было зарегистрировано 11759 легковых автомобилей с электрическим приводом. По сравнению с прошлогодним периодом количество регистраций выросло на 54,5%.
Доля новых электромобилей составляет 16,4%.
Пятерка лидеров по результатам 11 месяцев выглядит так:
- Volkswagen – 20,2% рынка (+4 позиции в рейтинге vs. 2021 11M);
- Nissan – 19,4% рынка (-1 позиция);
- Tesla – 14,9% (-1 позиция)
- Renault – 6,8% (позиция в рейтинге не изменилась)
- Honda – 5,2% (+8 позиций)