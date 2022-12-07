Електромобіль – це доволі значний споживач електроенергії, а мінімальний час для його зарядки змінним струмом складає понад 6-8 годин. Це навіть за умови планових відключень робить повну зарядку електромобіля неможливою, адже енергію вмикають кожні 4 години.

Під час атаки 23 листопада був період, коли в Україні працювало лише 5% зарядних станцій для електромобілів, інші 95% були недоступні або вимкнуті. Тобто з 1700 станцій одного з найбільших операторів зарядної інфраструктури ECOFACTOR Network 1500 були офлайн. Наразі ситуація краща – енергетики активно відновлюють мережу та зв'язок, зараз вже працює приблизно 1000 станцій.

Також цікаво попит на електромобілі знизився, але не критично

Цікаво, що в цій компанії спостерігають стабільне зростання кількості користувачів зарядних станцій та реєстрацій у додатку ECOFACTOR Network. На кінець листопада кількість користувачів зросла до 51 тисячі, що вже на кілька тисяч більше, ніж офіційно зареєстрованих власників електромобілів в Україні. Річ у тому, що власники екологічно чистих авто реєструються на кількох мережах електростанцій, до того ж додатки є у членів сімей та співробітників, які користуються електрокарами.



Власники електромобілів ставляться до ситуації з розумінням, бо давно звикли до планування своїх поїздок та зарядок. Попри черги, які з'явилися під час енергетичної кризи 24 та 25 листопада, люди допомагали один одному, ділились гарячим чаєм і корисними порадами.

Кілька порад економії та менеджменту в умовах нестачі електроенергії:

Перевести електромобіль в режим Eco і частіше користуватись посиленою рекуперацією;

Не розряджати батарею “в нуль”, а підтримувати заряд на рівні 50-80%;

Ставити автомобіль на зарядку, як тільки з’являється можливість

Слідкувати за графіками вимкнень електроенергії по районах;

Шукати зарядну станцію, орієнтуючись на додаток, який показує де є енергія і зв’язок;

Запам’ятати адреси станцій, де найчастіше буває підключена мережа

Придбати RFID-картку для запуску зарядної станції без смартфона;

Пам’ятати про те, що зарядка акумулятора іде швидко до 80%, а інші 20% будуть закачуватись набагато довше;

Не залишати електромобілі на станції підключеними надовго, щоб звільнити місце для інших.

Екологічний транспорт завжди передбачає альтернативні засоби живлення – сонце, вітер, біогаз, вода та перетворення в електроенергію згоряння вугілля, дров, побутових чи сільськогосподарських відходів. Ними можна живити генератори на ДВЗ, або перетворювати на енергію через парові турбіни. Тобто варіантів здобути електрику є багато.